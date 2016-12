Donald Trump: Los potenciales conflictos de interés

En entrevistas a fines de la semana pasada, ejecutivos en la Organización Trump , asesores en el equipo de transición del Presidente electo y miembros de la familia Trump dijeron que están resueltos a actuar de forma agresiva en los días que quedan antes de la toma de posesión para eliminar tantos de estos conflictos potenciales como sea posible, según publicó The New York Times.



Entre otras medidas:



Tanto la Organización Trump como la marca Ivanka Trump -una línea de joyería, ropa, bolsas de mano y otros artículos- exploran opciones para que un monitor externo ayude a supervisar las operaciones en el extranjero, bloquear contactos inapropiados entre las compañías y el Gobierno federal, y proporcionar voces independientes para decisiones administrativas, señalaron ejecutivos involucrados en los esfuerzos.



La Organización Trump , en algunos casos citando deficiencias en el trabajo realizado por algunos de sus socios extranjeros u otras cláusulas en contratos con ellos, está cancelando tratos pendientes o casi finalizados para hoteles y edificios de departamentos en Brasil, Azerbaiyán, Georgia y Argentina, mientras también renuncia a otros proyectos en etapa temprana en lugares como India.



Ivanka Trump está considerando donar lo recaudado de un libro próximo a publicarse, " Women Who Work: Rewriting the Rules for Success" (Mujeres Que Trabajan: Reescribiendo las Reglas para el Éxito) para fines benéficos.



Una disputa laboral con cientos de trabajadores en el Trump International Hotel en Las Vegas -que generó llamados a un boicot nacional de propiedades de Trump y mítines de protesta- fue arreglada repentinamente el miércoles, al aceptar el hotel proporcionar pensiones, seguros médicos, aumentos salariales anuales y otras prestaciones que anteriormente se negaba a ofrecer.



La Organización Trump suspendió un muro de 4.5 metros de altura planeado para proteger su campo de golf en Irlanda del océano después de que la propuesta provocó protestas iracundas de ambientalistas tanto en Irlanda como en Estados Unidos.



Eric Trump dijo que ya no tiene la intención de participar en juntas -de negocios o enfocadas en políticas- organizadas por su padre, al tiempo que el Presidente electo se prepara para mudarse a la Casa Blanca, y que no interactuará con él ni con nadie en su Administración sobre asuntos gubernamentales una vez que asuma su cargo.



Puede que la familia elimine algunos de los problemas más obvios, pero los críticos afirman que Trump aún sabrá cuáles propiedades pertenecen a su familia y cuáles decisiones de políticas les beneficiarán, no importa qué tan cuidadoso sea.



El portafolio de activos podría influenciar sus interacciones con líderes en países como Turquía y Filipinas, donde Trump tiene prominentes tratos de mercadeo.