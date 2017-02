Donald Trump: Haremos acuerdo justo con México

"Tenemos una muy sobresaliente relación comercial con Canadá. Vamos a hacerle arreglos, vamos a estar haciendo algunas cosas que beneficien a nuestros dos países. Es una situación menos severa que está teniendo lugar en la frontera sur (con México)", expresó Trump en la rueda de prensa con el Primer Ministro canadiense Justin Trudeau.



"En la frontera sur (con México) por muchos muchos años, la transacción no fue justa para Estados Unidos. Fue una transacción extremadamente injusta. Trabajaremos con México.



"Lo volveremos un acuerdo justo para las dos partes. Pienso que nos vamos a llevar muy bien con México. Ellos entienden y nosotros entendemos", añadió el Presidente estadounidense a pregunta expresa.



Aunque no mencionó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte ( TLC ) por su nombre, el Mandatario estadounidense no detalló los tipos de cambios que buscarían integrar al acuerdo.



Durante su campaña y a inicios de su Gobierno en enero, prometió la renegociación del tratado.