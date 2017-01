Donald Trump elige a Dan Coats como Director de Inteligencia

"Estoy muy convencido de que el senador Dan Coats es la elección adecuada para ser Director de la Inteligencia Nacional", declaró el magnate.



El Presidente electo añadió que el candidato, cuyo nombramiento requiere la confirmación del Senado, ha demostrado su profunda experiencia y su buen criterio para desempeñar tan importante puesto.



El equipo de transición del nuevo Mandatario explica que las dieciséis agencias de inteligencia que había en Estados Unidos antes de los atentados del 11 de septiembre de 2011 no fueron eficaces a la hora de coordinar su trabajo y que por ello se creó, en 2004, la Dirección de la Inteligencia Nacional.



La función de esta oficina es contactar diario al Presidente para que éste disponga de la información más reciente para tomar las decisiones que considere adecuadas ante las graves amenazas materia de seguridad.



"Es un honor ser propuesto como Director de la Inteligencia Nacional (...). Disponer de una estructura fuerte y responsable es esencial para la seguridad de nuestro país.



"Si soy confirmado me aseguraré de que quienes tienen que tomar decisiones en este terreno dispongan de toda la información que necesitan para proteger al pueblo estadounidense de las amenazas que afronta nuestra nación", comentó el ex senador sobre su candidatura.

Dan Coats nació en Michigan, sirvió en el Ejército entre 1966 y 1968 y, además de representar al estado de Indiana tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, fue Embajador en Alemania entre 2011 y 2015.



Desde su nuevo cargo, Coats, de 73 años, estará al mando de la llamada comunidad de inteligencia estadounidense, una federación de 16 agencias repletas de espías entre las que se incluyen la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).



El exsenador tendrá el complejo encargo de reconciliar a la comunidad de inteligencia con Trump , y a viceversa, tras las numerosas críticas vertidas por el Presidente electo contra estas agencias por las conclusiones a las llegaron sobre los presuntos ataques informáticos de origen ruso durante la campaña electoral.



De hecho, el nuevo Director de Inteligencia no parece un admirador de Rusia ya que como congresista presionó al Gobierno de Barack Obama para que tomara medidas contra Rusia por la anexión de la península de Crimea en 2014 y por el apoyo del Kremlin a los rebeldes separatistas de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania.