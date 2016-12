Donald Trump: 'Debe EU expandir su capacidad nuclear'

Así lo escribió el en Twitter, un medio que está utilizando intensamente para expresar opiniones, revisar algunas ideas o plantear principios antes de que llegue a la Casa Blanca, el 20 de enero próximo.



"Estados Unidos debe fortalecer y expandir en gran medida su capacidad nuclear hasta el momento en el que el mundo entre en razón con respecto a las armas nucleares", tuiteó sin mayores explicaciones.



El comentario aislado de Trump se conoce poco después de que el Presidente ruso, Vladimir Putin, hiciera un llamamiento en Moscú para reforzar el potencial nuclear del país, según dijo en una reunión con la plana mayor del Ministerio de Defensa de Rusia.



Putin recalcó el fortalecimiento del potencial de las fuerzas estratégicas rusas debe llevarse a cabo, ante todo, mediante la incorporación de sistemas de cohetes capaces de superar de manera garantizada los actuales sistemas de defensa antimisiles y aquellos que se encuentran en desarrollo.



El Mandatario ruso señaló que también las fuerzas estratégicas convencionales deben ser elevadas a un nuevo nivel cualitativo, que permita neutralizar cualquier amenaza militar contra Rusia.



Trump se encuentra en Florida disfrutando de las fiestas navideñas y realizando reuniones con vistas a la formación de su Gobierno, que tiene completado en gran medida.



En el programa que figura en el sitio del Equipo de Transición Presidencial se afirma, entre otras cosas, que Trump reconoce la amenaza que a largo plazo representan las ideologías radicales que dirigen e inspiran el terrorismo.



"Una Administración Trump también reconoce las amenazas catastróficas planteadas por las armas nucleares y los ataques cibernéticos", agrega el programa.



Trump, añade, se asegurará de que la potencia nuclear estadounidense se modernizará para garantizar que siga siendo un elemento disuasorio efectivo.

The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes