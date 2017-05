Donald Trump corta abruptamente entrevista sobre espionaje

Tras ser cuestionado por el anfitrión sobre su afirmación aún no fundamentada de que el ex Mandatario Barack Obama ordenó espiar su campaña, Trump respondió que tenía derecho a dar sus propias opiniones.

Trump recibió a John Dickerson en la Oficina Oval para una entrevista, cuyos extractos fueron transmitidos esta mañana por CBS This Morning.



El Mandatario se puso nervioso cuando el anfitrión lo presionó sobre el tema, y llegó a su punto de quiebre cuando Dickerson le preguntó sobre un comentario en Twitter a principios de marzo en el que calificaba a Obama de ser un hombre enfermo.



"Puedes tomarlo de la manera que quieras. Creo que nuestra versión ha sido fuertemente probada", afirmó.



Cuestionado directamente sobre si aún sostenía sus acusaciones de que Obama lo espió en la Trump Tower, pese a que el director del FBI, James Comey, dijo que no hay evidencia de eso, Trump indicó que esa era su opinión.



"Yo no sostengo nada. Tengo mis propias opiniones", dijo Trump, a lo que el anfitrión le indicó que quería saber sus opiniones pues es el Presidente de Estados Unidos.



"No tienes que preguntarme", cortó Trump a media pregunta a Dickerson.



"¿Por qué no?", insistió el anfitrión.



"Porque tengo mis propias opiniones. Usted puede tener sus propias opiniones (...) Okay, eso es suficiente, muchas, muchas gracias", respondió Trump, dando por terminada la entrevista.