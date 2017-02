Donald Trump admite que ha sido muy duro en sus llamada

"Cuando oigan sobre las duras llamadas telefónicas que estoy teniendo, no se preocupen", comentó Trump durante su intervención en el Desayuno Nacional de Oración, un acto que mezcla política y religión, y que se celebra tradicionalmente en Washington el primer jueves de febrero.



"Son duras, tenemos que ser duros. Es hora de que seamos un poco duros", subrayó.



"Se están aprovechando de nosotros virtualmente todas las naciones del mundo. Eso no va a ocurrir más. Eso ya no va a ocurrir", señaló.



El Presidente estadounidense afirmó que el mundo está con problemas, pero dijo que lo van a arreglar.



Trump no mencionó específicamente a qué llamadas se refería, pero en las últimas horas se han filtrado detalles controvertidos sobre sus recientes conversaciones telefónicas con el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el Primer Ministro australiano, Malcolm Turnbull.



De acuerdo con The Washington Post, durante la conversación con Turnbull, Trump criticó el acuerdo del ex Presidente Barack Obama para acoger a mil 250 refugiados que Australia tiene internados en centros en Nauru y la isla papú de Manus, al que calificó como "el peor" jamás hecho.



Además, según el rotativo estadounidense, Trump hizo saber a Turnbull que la conversación que estaban manteniendo era "la peor" de todas las que había sostenido con Mandatarios internacionales, incluido el ruso Vladimir Putin.



Sin hacer mención a la conversación con el Premier, Trump mencionó hace unas horas en su cuenta personal de Twitter el compromiso de Obama de acoger refugiados que están detenidos ahora en Australia.



"¿Puedes creerlo? La Administración Obama acordó traer a cientos de inmigrantes ilegales de Australia. ¿Por qué? ¡Estudiaré este estúpido pacto!", señaló el Presidente estadounidense.



En cuanto a la llamada con Peña Nieto, celebrada el pasado viernes, según la Agencia Associated Press, en ella Trump ofreció a su homólogo mexicano enviar tropas a su país para combatir a los "hombres malos".



El Gobierno de México ha desmentido categóricamente los reportes sobre esas supuestas amenazas de Trump.



Durante su intervención en el desayuno, Trump hizo referencia a sus polémicas órdenes ejecutivas migratorias.



"Queremos gente que venga a nuestro país, pero gente que nos quiera", dijo, para después añadir que deben amar sus valores.



Trump afirmó que todos los ciudadanos pueden practicar sus creencias en suelo estadounidense y expresó que EU tiene un sistema migratorio muy generoso.



"América tendrá éxito mientras tengamos fe entre nosotros y en Dios".