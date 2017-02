Dólar por debajo de los $21.00

Cd. de México.- El peso mexicano sacó provecho al nerviosismo generado por las tensiones en las relaciones diplomáticas de Estados Unidos con algunos países y las dudas respecto a la política monetaria de la Fed, consideraron analistas.



El dólar al menudeo cerró la jornada en 20.85 pesos a la venta, 20 centavos menos que ayer, su menor nivel desde el 21 de diciembre pasado.



En el mercado de mayoreo, la moneda de Estados Unidos perdió 25.20 centavos y se vendió en 20.5065.



Juan Carlos Alderete, especialista de Banorte-IXE, destacó la presión generalizada sobre el dólar tras el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal del miércoles pasado y los mayores riesgos políticos en Estados Unidos.



Añadió que el dólar continúa presionado después de que la Fed no dio razones de soporte para el dólar ante la falta de señales más hawkish (restrictivas) sobre la perspectiva de alza de tasas este año, lo que se une a un entorno de mayor apetito al riesgo y de incertidumbre política por la nueva administración en EU.



Los comentarios de algunos miembros de la Administración de Trump que aseguran que el dólar está "muy fuerte" y otros países influyen en sus monedas con fines competitivos también inducen dudas sobre su posible trayectoria en el corto plazo, opinó Alderete.



Los tuits del Mandatario estadounidense siguen en la mira de los mercados y este jueves tocó el turno a uno dirigido a Irán, en el sentido de que la Casa Blanca le ha notificado sobre pruebas con misiles balísticos a principio de esta semana.



Un plan para aceptar refugiados desde Australia también fue blanco de las críticas de Trump. Incluso la Universidad de California en Berkeley fue objeto de un tuit, en el que alertó a la institución educativa de que podría cortar los fondos federales por no permitir la libertad de expresión y practicar la violencia contra gente inocente con un punto de vista diferente.



Los inversionistas se preparan para el reporte de la nómina no agrícola estadounidense de enero --el consenso espera 180 mil nuevas plazas laborales--, mientras las solicitudes de apoyo al 28 de enero bajaron en 14 mil respecto a la semana previa a 246 mil.