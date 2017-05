Disparan huachicoleros a soldados, en Puebla

Puebla, Pue.

Las autoridades reportaron que no hubo elementos castrenses ni policías heridos por la agresión y que los uniformados no repelieron el ataque, aunque sí persiguieron a los agresores que lograron huir al adentrarse en la entidad vecina.

Reportes de autoridades locales informaron que alrededor de las 4:00 horas del lunes un grupo de militares y elementos de la Secretaria de Seguridad Pública Estatal ubicaron a unos sujetos a bordo de cuatro camionetas, quienes pretendían ordeñar un ducto. Al verse sorprendidos, los huachicoleros emprendieron la huida y comenzaron a disparar a los elementos castrenses para evitar que los siguieran, aunque los uniformados los persiguieron.

Los sujetos cruzaron por la población de Tláloc realizando detonaciones y posteriormente se dirigieron a la comunidad de San Antonio Atotonilco, Tlaxcala.

En la entrada de la comunidad tlaxcalteca, los sujetos que viajaban en las cuatro camionetas las dejaron atravesabas para obstaculizar la entrada y evitar el paso de militares y policías.

Los ladrones de combustible volvieron a disparar y lograron escapar a pie al ingresar a terrenos de cultivo de la zona.

Los elementos militares y los policías estatales resguardaron el sitio y pidieron apoyo para que los automotores fueran asegurados y trasladados ante el Ministerio Público Federal.

Autoridades del Municipio indicaron que el camino a Atotonilco es el paso por el que huyen los chupaductos tlaxcaltecas que ordeñan ductos en territorio poblano.

Por lo anterior, pidieron a sus homólogos de Tlaxcala que pongan más vigilancia y atención en el camino que comunica al vecino Estado con de Tláloc.

LLEVAN EL HUACHICOL A DOMICILIO

Los huachicoleros ofrecen gasolina robada con servicio a domicilio a fin de ganarle unos pesos.

Compradores de huachicol detallaron que les ofrecen el producto a 12.50 pesos por litro cuando lo entregan, pero si se compra en los puntos de venta en la Ciudad de Puebla, les cobran a 10 pesos el litro.

Explicaron que por el éxito que tuvieron con el servicio a domicilio, los vendedores decidieron poner como cuota mínima de compra de 100 a 200 litros.

“A nosotros nos lo llevan a domicilio, pero de a 12.50, entonces como somos varios taxistas nos juntamos y compramos los 200 litros, echamos la coperacha y ya cada uno pasa a cargar a la hora que quiera”, detalló un comprador, quien prefirió omitir su nombre.

Para adquirir el producto tanto en el punto de venta como para pedir el servicio a domicilio, dijo, deben tener un contacto que los recomiende.

A diferencia de la zona del Triangulo Rojo donde la oferta de huachicol la hacen a cualquier automovilista, dijeron que en la Ciudad de Puebla las ventas de combustible robado son más precavidas.

“Debes tener un contacto que te presente y ya con eso te dan, si no te conocen o no te recomiendan no te cargan, están muy precavidos aquí para surtir, pero si vas a Tepeaca o a Huixcolotla ahí, aunque no te conozcan te venden”, precisó un taxista.