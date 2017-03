Disminuyen repatriaciones por Matamoros

Matamoros , Tam.- Las repatriaciones por Matamoros han sido más bajas que en años anteriores, así lo dio a conocer el nuevo delegado del Instituto Nacional de Migración.

Segismundo Doguín Martínez, señaló que con que en los tres últimos años se ha visto una disminución en este sentido, esperado que se mantenga dicho comportamiento en este 2017.

De acuerdo a las estadísticas de años pasados, durante el 2015 fueron un total de 12 mil 138 las personas que fueron repatriadas por Matamoros , mientras que en el 2016 tuvo un ligero ascenso a 13 mil 342.

En lo que va de este año son alrededor de 3 mil 200 personas las cuales han sido deportadas por esta ciudad fronteriza, por lo que la tendencia de nueva cuenta puede ser hacia la baja, consideró el delegado de Migración.

Comentó que en este sentido, hay programas vigentes como el “Somos Mexicanos”, que tiene como finalidad atender a la población que llega de los Estados Unidos a México en estas condiciones.

“Esperemos que el fenómeno que se viene presentando con las declaraciones del gobierno de los Estados Unidos no se de, por el momento no se ha dado, para ello hemos estado en comunicación con aquel gobierno a través de la Secretaria de Relaciones Exteriores y la Secretaria de Gobierno, en donde hasta el momento no se vislumbra una situación distinta a lo que ha estado sucediendo en los últimos años”, dijo.

Explicó que de acuerdo a las estadísticas que se tienen en este instituto, las personas que son deportadas son originarias de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, que son los tres estados de donde más repatriaciones se tiene en las tres fronteras de Tamaulipas.

Destacó que como consecuencia el INM esta trabajando en diversas acciones y programas para poder brindar una mejor atención a la comunidad que llega a las fronteras en estas condiciones.

Segismundo Doguín Martínez, delegado de Migración.