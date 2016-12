Director deportivo de Cruz Azul va por dos refuerzos más

El directivo ansía tener plantel completo esta semana, mientras que todavía no le encuentran equipo a Joffre Guerrón y Víctor Vázquez .



"Aparte de los dos refuerzos que llegaron, estamos trabajando que lleguen uno más o dos más, hay varios candidatos, siempre hay muchos rumores pero no hay nada seguro con ninguno", explicó el "Yayo" este martes en La Noria .



"Tenemos cinco bajas y el técnico todavía está en esa situación de observar a algún jugador, pero en general está muy contento".



De la Torre coincidió con lo dicho por el técnico Paco Jémez, quien ve al club grande pero no al equipo.



"Institución y equipo, la institución es grande y seguirá siendo grande por la afición que tiene, por la estructura, el tamaño del equipo, por la seriedad con la que trabaja esta institución", apuntó.



"Ya el equipo, en la cancha, es donde tiene que recuperar el protagonismo, la importancia tabla de posiciones, el desenvolvimiento en la cancha, estoy de acuerdo, son cinco temporadas sin clasificar".