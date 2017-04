Directivos de Kia no se presentan a cita judicial en Nuevo León

Monterrey, México.- Los directivos de Kiacita dos como testigos en el proceso penal que se sigue al ex Tesorero Rodolfo Gómez no se presentaron, pues según representantes de la empresa se encuentran en Corea.



Las comparecencias de Hyoung Keun Lee, Seon Bae Kim y Jong Kun Lee, fueron soli cita das por la defensa del ex funcionario, que pretende testifiquen sobre la legalidad de los incentivos otorgados a Kia durante la gestión de Rodrigo Medina.



La Subprocuraduría Anticorrupción del Estado tiene vinculados a proceso penal al ex Gobernador y varios de sus colaboradores, entre ellos Gómez Acosta, señalando que los incentivos otorgados a la empresa coreana fueron ilegales.



"Soli cita mos entrevista con los funcionarios (de Kia ) para realizar unos interrogatorios tendientes a demostrar la inexistencia del delito", explicó Emiliano Gámez, abogado del ex Tesorero.



"Existe un escrito de un representante legal de la empresa Kia aduciendo que ellos se encuentran en Corea del Sur y no tienen su domicilio aquí, eso nos informaron, pero no nos han mostrado el escrito".



El abogado del ex Tesorero dijo que valorarán el asunto, pero insistirán en la declaración de los directivos de Kia .



"Tienen que desahogarse todos los medios de prueba que ofrecimos", señaló Gámez.