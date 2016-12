Directivo de Chivas se burla del América

CIUDAD DE MÉXICO.- José Luis Higuera , curiosamente americanista de corazón hace unos años cuando así lo hizo notar en su cuenta de Facebook al celebrar un triunfo de las Águilas sobre las Chivas en el Estadio Azteca, egresado de la Universidad Anahuac y con vínculos al Partido Revolucionario Institucional (PRI), parece ser, desde su llegada como CEO de Grupo Omnilife- Chivas (8 de abril de 2015), un antiamericanista recalcitrante.

Quien trajera al argentino Matías Almeyda para dirigir al Rebaño Sagrado volvió a encender las redes sociales, especialmente Twitter (desde su cuenta @JLHB33), ya que tras la derrota del conjunto de Coapa en la Final del Apertura 2016 ante los Tigres, el directivo, escribió: “Hay que ir a cenar pero a algunos el sushi y el cabrito les provoca diarrea”, haciendo alusión también al fracaso de las Águilas en el Mundial de Clubes de Japón.

Sin embargo, horas más tarde se vio en la penosa necesidad de ofrecer disculpas a la afición americanista al decir que su mensaje no era con el afán de ofender. Ante tal situación Ricardo Peláez, presidente deportivo del América , respondió: “Por ahí me enseñaron un tuit que puso el gato de Vergara...¿cómo se llama?, Higareda, poniendo estupideces. A través de la Liga nos vamos a quejar, hay que jugar limpio en todos sentidos. El señor no ha ganado absolutamente nada, es un pelagatos, y no sirve para nada”.

El empresario, quien es dueño de Coras Tepic de la Liga de Ascenso desde 2014, tuvo otro episodio polémico hace algunos meses cuando dijo a través de la red social del pajarito: “por que @cuauhtemocb10 no se despidió el próximo fin contra @Chivas. Será que nos temieron?"