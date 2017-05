Dio Israel información filtrada a Rusia

El diario cita a un funcionario y a un ex funcionario enterados sobre la reunión de Trump el pasado miércoles con el Canciller ruso y el Embajador ruso en Estados Unidos.

Funcionarios israelíes declinaron confirmar al diario sobre si ellos eran la fuente que le proporcionó información a Estados Unidos sobre una trama terrorista que involucraba al autodenominado Estado Islámico (EI).



En una declaración al Times, el Embajador israelí Ron Dermer afirmó que Israel tiene plena confianza en el intercambio de inteligencia que tiene con Estados Unidos y que esperan profundizar esa relación en los próximos años con Trump.



El Secretario de Prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, tampoco confirmó ni negó que Israel fuera la fuente de la información de inteligencia que Trump reveló a los rusos.



"No voy a realizar más comentarios al respecto. Apreciamos la fuerte relación que tenemos con Israel en cuanto a compartir información", respondió durante una sesión de prensa fuera de cámara.



La revelación podría complicar las relaciones de Estados Unidos con un aliado de Medio Oriente y socio clave en la lucha contra el terrorismo.



Esto, días antes del primer viaje de Trump al extranjero como Presidente, el cual comienza este viernes en Arabia Saudí.



En enero, funcionarios de inteligencia estadounidense advirtieron a sus homólogos israelíes sobre compartir información con la Administración de Trump, pues ésta podría ser filtrada a Rusia y posteriormente a Irán.



En una rueda de prensa hoy, el asesor de seguridad nacional estadounidense H. R. McMaster dijo que Trump no sabía de dónde provenía la información de inteligencia que compartió con los rusos.



"El Presidente ni siquiera sabía de dónde provenía esa información. No fue informado sobre la fuente", aseguró.



La Administración de Trump ha estado volcada en el control de daños desde que el Washington Post publicara ayer que Trump compartió información confidencial con los rusos, despertando temores de que el Presidente puso en peligro a activos de inteligencia en el exterior y reveló secretos de Estado con actores hostiles ansiosos por socavar los intereses estadounidenses e israelíes.



La Casa Blanca insiste en que Trump no reveló fuentes ni los métodos estadounidenses para compartir la información.



Desde Twitter, Trump defendió hoy que, como Comandante en Jefe, tiene el derecho absoluto de compartir información con quien considere relevante.



Sin embargo, según los reportes del Washington Post, la información que Trump reveló llegó a funcionarios estadounidenses bajo la condición de que no fuera compartida con otras personas sin la autorización apropiada.



Como consecuencia de la revelación de Trump, el asesor de seguridad nacional Tom Bossert alertó a la CIA y a la Agencia de Seguridad Nacional sobre lo que había ocurrido.



McMaster se negó a confirmar ese detalle, pero dijo que, en caso de que hubiese ocurrido, sería una extrema precaución.



McMaster insistió en que las revelaciones no perjudicarían los acuerdos de intercambio de inteligencia con aliados estadounidenses, argumentando que todo lo que el Presidente discutió ya estaba disponible a través de informes de fuente abierta.