Dificulta a jóvenes falta de experiencia

Pese a que hay gran cantidad de vacantes y las maquiladoras batallan para cubrirlas, los jóvenes egresados siguen batallando para encontrar un espacio laboral y piden mayor acceso, porque de lo contrario no podrán tener la experiencia que necesitan.

Nancy Llamas apenas hace seis meses terminó su educación profesional como ingeniero industrial. Con 26 años de edad, ya ha recorrido al menos 10 empresas donde no la han contratado por su falta de experiencia.

“Batallo mucho por el hecho de que no tengo experiencia, acabo de terminar la universidad y tengo seis meses ya he ido a otras empresas a unas 10 y no he encontrado, me dicen que me falta experiencia y espero encontrar algo”, dijo.

La joven profesionista, recorrió cada uno de los stands de la feria del empleo que se realizó ayer en el parque cultural, con la meta de encontrar un puesto de trabajo, aunque señala que es difícil.

“Si es muy difícil porque nos piden experiencia y la mayor parte del tiempo la pasamos en la escuela y no podemos desarrollarnos al nivel que ellos nos piden, nos piden dos o tres años de experiencia y es demasiado, yo creo que si nos pueden dar la oportunidad entonces espero encontrar”, expresó.

Nancy comentó que se podría desempeñar en manejar productos, producción o supervisor e ir escalando en la empresa, destacando que es necesario que se les brinde una oportunidad a los jóvenes.

“La experiencia es una limitante porque están en que nos den una oportunidad y demostremos que podemos y si no puedes pues ya no te quedas con el empleo pero podemos demostrar aunque no tengamos la experiencia”, finalizó.