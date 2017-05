Dictan prisión preventivade 6 meses a taxista pirata

De los siete taxistas detenidos por manejar unidades sin concesión de transporte público, solamente uno fue trasladado al penal por no acreditar arraigo en la ciudad y considerar las autoridades que se podía dar a la fuga.

Los trabajadores del volante fueron detenidos durante los operativos instrumentados en la ciudad por autoridades estatales contra taxis que operan de manera irregular, conocidos como “taxis piratas”.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las Unidades Generales de Investigación (UGI) de la Procuraduría de Justicia del Estado, donde se les iniciaron carpetas de investigación por delitos cometidos contra la seguridad de los medios de transporte, vías de comunicación y la libre circulación de vehículos.

El delito no es considerado como grave en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral, y por lo tanto quienes están considerados como probables responsables de cometer ese ilícito alcanzan el beneficio de llevar en libertad el procedimiento penal mediante el pago de una garantía administrativa, lo que antes se denominada como fianza.

Sin embargo, Luis Ángel “N”, de 45 años, taxista de base, no alcanzó ese beneficio, ya que personal de la comisión evaluadora de riesgos determinó que existía la posibilidad de que se sustrajera de la acción de la ley y que no acudiera a las audiencias públicas que se celebrarán por su caso, ya que no demostró tener arraigo en la ciudad, entre otras cosas por ser originario de Matamoros.

Elementos de la Policía Procesal trasladaron al penal a Luis Ángel “N” al concluir la audiencia pública.

Por esa causa, en audiencia pública celebrada en el Palacio de Justicia, el Juzgado de Control le aplicó a Luis Ángel “N” la medida cautelar de prisión preventiva por seis meses, lapso suficiente para que se desarrolle y concluya el procedimiento penal iniciado en su contra.

En cuanto a los otros taxistas, las Fiscalías de oralidad determinaron dejarlos en libertad por haber presentado éstos escaso riesgo de evadir la acción de ley.

Sin embargo, las autoridades ministeriales continuarán robusteciendo las carpetas de investigación abiertas por el mismo delito, para presentarlas en breve ante el Juzgado de Control, a donde serán convocados en audiencia pública como probables responsables de los hechos.