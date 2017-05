Dictan prisión preventiva a Tarín; podría alcanzar 18 años

La FGE informó que, de ser encontrado penalmente responsable podría alcanzar hasta 18 años de prisión.

En la audiencia celebrada anoche, la FGE le atribuyó el desvío de 120 millones de pesos del erario público durante la administración del ex Gobernador priista César Duarte, cuando fungía como director de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda.



Un agente del Ministerio Público argumentó ante la Jueza de Control del Distrito Judicial Morelos, Guadalupe Hernández, la presunta responsabilidad del diputado suplente en el delito de peculado agravado, según la causa penal 1260/17.



De acuerdo con la FGE, en la investigación ministerial se asentó que, de febrero del 2015 a octubre del 2016, Tarín García, previo acuerdo con otros servidores públicos, desvió 120 millones de pesos al simular un proceso administrativo para "asesorías en la aplicación de mejora continua y transparencia de los procesos contables, financieros y administrativos" con la empresa Kepler Soluciones Integrales, bajo el número de contrato CH/ AD/ 098/15, realizado el 31 de julio de 2015.



"Los servicios profesionales nunca fueron prestados y se realizaron mediante una licitación de adjudicación directa; además el imputado fue quien dirigió tal acción con la realización de cuatro pagos", estableció la FGE.



La dependencia detalló que éstos fueron durante el 2015 de la siguiente manera: el 30 de marzo por la cantidad de 40 millones de pesos, el 9 de abril por 30 millones de pesos; el 6 de mayo por 40 millones y el 4 de julio por 10 millones de pesos.



Tarín García fue capturado la mañana de este domingo en la Ciudad de México, tras cumplimentarle una orden de aprehensión por agentes de la Policía Estatal Única en coordinación con autoridades de la capital del País.



Tras declarar de legal la detención, la Jueza le fijó al imputado la medida cautelar de prisión preventiva por el tiempo que dure el proceso a solicitud del Ministerio Público.



En tanto, la audiencia de vinculación a proceso será el próximo viernes 12 de mayo a las 9:30 horas.



La detención del suplente del diputado fallecido Carlos Hermosillo se cumplimentó tras una nueva orden de aprehensión por el delito de peculado.



El detenido arribó a Chihuahua durante la tarde, custodiado por agentes policiacos.



"Con la operación Justicia para Chihuahua, el Gobierno del Estado ha persistido con los trabajos y las labores de investigación, en aras de esclarecer y capturar a cada uno de los implicados en el daño que se le causó a la entidad durante la administración encabezada por el ex gobernador, César Duarte", expuso la FGE.



La Fiscalía refirió que en la carpeta de investigación 780/2017, Antonio Enrique Tarín García aparece también implicado en el delito de peculado, cuando fungió como director del Comité de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda, en hechos en los que están involucrados los ex funcionarios Ricardo Yáñez y Gerardo Villegas, por el desvió de 246 millones de pesos del erario público para la supuesta contratación de cursos, capacitaciones y talleres para padres de familia y maestros, así como en la adquisición de un software.



El 28 de marzo, Tarín García intentó asumir funciones como legislador federal, pero no pudo hacerlo tras revelarse que existía una orden de aprehensión en su contra, por lo que se atrincheró por casi 30 horas en la oficina del fallecido diputado federal Carlos Hermosillo.



Alrededor de las 14:30 horas del 29 de marzo, una abogada llegó con la suspensión provisional que, de momento, impedía que fuera detenido.



El diputado priista Carlos Hermosillo murió el 20 de marzo en un accidente carretero en la vía corta Parral-Chihuahua, cuando a un tráiler se le desprendió un rin que impactó en la cabeza del legislador mientras viajaba en una camioneta con su familia.