Dice Moreira que no conoce Mónaco

Cd. de M茅xico.- El ex Gobernador de Coahuila Humberto Moreira afirm贸 que no conoce M贸naco o las Islas Caim谩n, donde familiares suyos tienen cuentas bancarias con millones de d贸lares seg煤n estados de cuenta.

"No conozco M贸naco, no conozco las Islas Caim谩n, como maestro de geograf铆a s茅 d贸nde est谩n ubicadas en el mapamundi, pero no he ido nunca a M贸naco ni a las Islas Caim谩n", dijo en un video publicado en Facebook.



El candidato a diputado local en Coahuila rechaz贸 tener el dinero que aparece en documentos de esos pa铆ses a nombre de sus conocidos.



"He investigado en la Oficina del Departamento del Tesoro, pueden tener acceso a eso, he investigado cada uno de los nombres que aparecen ah铆", explica Moreira, "no hay nada nada y no hay nada porque no tenemos ese dinero".



La oficina a la que hace referencia detecta y sanciona operaciones financieras a nivel mundial ligadas al terrorismo, el tr谩fico de drogas, de armas y otras amenazas a la seguridad de Estados Unidos.



Sin embargo, hay otra oficina del Departamento del Tesoro de EU llamada Financial Crimes Enforcement Network, que no publica listas ni difunde p煤blicamente informaci贸n sobre las personas que investiga.



Moreira acus贸 al candidato a la Gubernatura Guillermo Anaya de inventar la informaci贸n sobre las cuentas de su familia porque est谩 perdiendo aprobaci贸n en la campa帽a de Coahuila.



"En la pol铆tica como en la cacer铆a a la hembra no se le toca, en este caso a mujeres, a m铆 mujer. Nos damos cuenta que es un mis贸gino Guillermo Anaya", critica el coahuilense en el video.



"Adem谩s agreden a una cu帽ada que es maestra y trabaja como maestra todo el d铆a y a un hermano que trabaja como maestro todo el d铆a, que no est谩n en pol铆tica, e involucran al ex esposo de una hermana que no est谩 en pol铆tica tampoco".



El hermano del actual Gobernador dijo que sus familiares pueden demandar por la publicaci贸n de dicha informaci贸n.