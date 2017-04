 ¿Día del Niño? No todos lo viven igual. Realidad diferente en cada caso

Hoy es un día en el que en un mundo ideal, todos los niños y jóvenes que aún no llegan a la mayoría de edad, deberían tener muchos motivos para festejar, o simplemente tener la posibilidad de conmemorar y festejar su infancia, su juventud; sin embargo, la realidad para muchos de ellos es diferente.

En el marco del Día del Niño , existen muchos menores que esta fecha no les representa un motivo para celebrar, y por el contrario, las experiencias vividas les han borrado la sonrisa del rostro, y la realidad los ha hecho madurar de golpe y olvidarse de su niñez.

Para muestra dos botones: Cristina y Luis, jóvenes de 17 años de edad que aguardan en el DIF municipal por diferentes circunstancias pero con un mismo objetivo: cruzar a Estados Unidos para buscar un mejor futuro y hacer realidad lo poco que queda del llamado “sueño americano”.

CRISTINA

Con la mirada perdida y sumergida en sus pensamientos, Cristina de 17 años hoy no tiene nada que celebrar, su cabeza está constantemente ocupada en descifrar la manera en que intentará, por tercera ocasión, cruzar el río Bravo y correr hasta llegar al otro lado, a la unión americana, a donde ella cree le espera un futuro mejor.

Es oaxaqueña y junto con sus 9 hermanos, ha tenido que salir adelante sin la presencia de sus padres, que como muchos, salieron rumbo a Estados Unidos hace años en busca del trabajo y el dinero que en México nunca consiguieron.

“A veces vendíamos gelatinas, naranjas con chile y lo que podíamos para sacar dinero, mis hermanas no se cuidaron y algunas ya tienen uno o dos hijos y no quería yo lo mismo, me fui de mi pueblo para poder estudiar para doctora”, dice.

Hace un par de meses, Cristina y su hermana intentaron cruzar por primera vez sin éxito, sólo ella fue llevada al DIF de Reynosa, del cual la sacó su hermana para volver a intentarlo y así lo hicieron.

Esta vez cruzaron pero al cabo de una semana, fueron captadas por cámaras de vigilancia mientras “el pollero” la escondía a ella y a otros indocumentados en la cajuela del carro, corrió pero volvió a ser detenida y repatriada, su hermana, sin embargo, logró escapar y llegar hasta donde radican sus padres.

Cristina expresó su frustración por encontrarse de nuevo bajo la tutela de esta dependencia, pues antes de llegar ahí le ofrecieron la “oportunidad” de pagar dos mil pesos al instante de pisar suelo mexicano y de esa manera no llegar a manos de las autoridades.

Fue la falta de dinero la que la obligó a quedarse y a esperar de nuevo el rescate de algunos de sus familiares, de lo contrario, asegura, hubiera pagado para intentar llegar hasta donde sus papás en los Estados Unidos.

LUIS

DE REGRESO. Luego de su experiencia, Luis considera la posibilidad de continuar sus estudios y tal vez terminar su carrera.

Guanajuatense de tan sólo 17 años, que dejó la seguridad y la comodidad de su hogar en busca de la aventura y con la ilusión de salir adelante en un país al que le llaman “el país de las oportunidades”.

Salió de un pueblito cerca de Silao junto con sus tíos, que pagaron por él mil 500 dólares para poder cruzar tan solo el río; una vez en suelo americano, tenían la dirección de una bodega en donde los esperaban para llevarlos hacia su siguiente destino: Austin, Texas, a cambio de otros tres mis dólares, por cada uno. Pero la suerte no estuvo de su lado y fueron capturados.

Él fue repatriado por ser la primera ocasión en que era atrapado entrando ilegalmente a los Estados Unidos, pero sus tíos, que por tercera vez lo habían intentado, fueron retenidos en un centro a la espera de ser presentados ante un juez y emitir su pena.

Este joven de momento se encuentra en el DIF Reynosa y está a tan sólo unos días de regresar a su tierra natal y aseguró, “no lo vuelvo a hacer; al principio no venía nervioso porque venía con mis tíos, pero a ellos ya es la tercera vez que los agarran y ya no van a salir, me quedé yo solo y entonces si me dio miedo”.

A diferencia de Cristina, Luis tienen una familia que lo espera, que ha estado al pendiente de él, que trabaja en el campo y aunque no ganan grandes cantidades de dinero, no les falta un plato de comida y un techo donde dormir.

Ambos contaron cómo se han topados con jóvenes menores que ellos, que aseguran que “aunque les cueste la vida”, lo seguirán intentando (cruzar a EU), adolescentes durmiendo en cuartos fríos, sobre pedazos de cartón, listos para correr al primer anuncio o reflejo de una patrulla fronteriza.

Sus historias aunque con sus diferencias, coinciden en que a su corta edad ya se preocupan por lo que les espera en unos años y con la ilusión de tener una vida mejor de la que les han podido dar sus padres, y han tenido que recurrir a buscar una salida que creen encontrar en el país vecino.

Si los niños gobernaran al mundo…



>El 30 de abril se conmemora el Día del Niño , esta fecha tiene como antecedente la recomendación de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en diciembre de 1954 para establecer en los países el Día Universal del Niño para, entre otras cosas, se respeten los derechos de las y los niños. Después de esta exhortación, se promulgó la Declaración de los Derechos del Niño (1959) y la Convención sobre los Derechos del Niño (1989). Esta última fue ratificada por México en septiembre de 1990, asumiendo el compromiso de “adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de cualquier otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en ella a favor de todos los niños, niñas y adolescentes en el país”, pero fue hasta el año 2000 cuando nuestro país promulgó la Ley de Derechos de las Niñas y los Niños, la cual es derogada en diciembre de 2014 por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentesmoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.