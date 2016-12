Develan busto a Miguel Canto

Mérida, Yucatán

El legendario boxeador yucateco Miguel “El Maestro” Canto, ya cuenta con un busto de bronce que fue develado la víspera en la avenida que lleva su nombre, justo en el cruce de la avenida Alemán y Circuito Colonias, de esta ciudad capital.

Acompañado de otro de los homenajeados en este acto protocolario, su entrenador Jesús Cholain Rivero, así como de otros excampeones mundiales yucatecos, el “Maestro” se dijo muy agradecido de este reconocimiento que se logró gracias a la aportación de un grupo de japoneses que lo admiran.

Estos japoneses se dieron a la tarea de juntar el dinero necesario para realizar el busto de bronce que inmortaliza el rostro y la historia de uno de los boxeadores más grandes que han nacido en esta tierra.

En entrevista posterior, Canto mencionó que le gustaría volver a pelear, pues en realidad nunca ha dejado de hacerlo a pesar de haberse retirado del ring desde 1982.

“Nunca dejé de pelear, claro ya no lo hice profesionalmente, pero eso es lo que me gusta, lo que siempre me ha gustado y claro que me gustaría volver a subir a un ring para demostrar que siempre se puede dar más”, comentó.

Quien de plano dijo que no quiere dejar el retiro es el reconocido entrenador Jesús “Cholaín” Rivero, quien bajo su manto no sólo ha hecho campeones, sino a auténticas leyendas del también llamado deporte de las “orejas de coliflor”.