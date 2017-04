Devela figura de cera

Los Ángeles, California

La actriz Zoe Saldaña, acompañada por sus familiares más cercanos, develó ayer su figura de cera en el Museo Tussauds de Hollywood y anunció que comenzará a rodar las cuatro secuelas de “Avatar” este verano.

Vamos a comenzar a rodar este verano”, sostuvo la intérprete de origen dominicano y puertorriqueño, quien confirmó que las cuatro películas, dirigidas por James Cameron y producidas por Jon Landau, se rodarán de forma seguida.

“Pero vamos a tener flexibilidad. James y Jon son amigos íntimos y saben que tengo a mi familia. Voy a rodar por primera vez en tres años en Los Ángeles y podré tener esa vida donde me levanto, hago el desayuno a mis hijos, los mando a la escuela, me monto a mi carro, manejo al trabajo y regreso. Estoy deseando hacer eso”, explicó.

He esperado muchos años para hacer estas secuelas y sé que la espera ha merecido la pena. He leído todos los guiones y van a ser grandes, impactantes y con un mensaje sumamente positivo. Historias así merece la pena hacerlas y esperar por ellas”, apuntó.

Previamente, Saldaña posó ante una nube de fotógrafos junto a su doble de cera, una obra que tardó seis meses en completarse y que luce el mismo vestido de Versace por el que apostó la actriz en los Óscar de 2015, una donación hecha por la propia artista.

Saldaña, acompañada por su madre, su abuela y su marido, el italiano Marco Perego, se mostró sumamente emocionada por el reconocimiento.

EMOCIONADA

Se me pasan muchísimos sentimientos por la cabeza y por el corazón”, confesó. “Me he tenido que decir a mí misma: ‘No te desmayes, no llores y, sobre todo, no vomites. Estoy sumamente nerviosa”, añadió.

La artista reconoció que se toma esta figura de cera como un tributo a su trayectoria de dos décadas en el cine, un trabajo que le ha deparado una vida privilegiada aunque para ello haya llevado a cabo “grandes sacrificios”.

“Paso mucho tiempo lejos de mi familia, pero lo hago todo por el propósito del arte. Me siento artista desde que me levanto y hasta que me acuesto. Saber que este esfuerzo está siendo reconocido me da fuerza para seguir adelante con más ganas aún”, apuntó.

Esos sacrificios continúan de inmediato para Saldaña, quien esta misma noche viaja a Japón para la promoción de la secuela de “Guardians of the Galaxy”, de estreno el 5 de mayo.