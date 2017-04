Detienen a motociclista por no usar casco y le encuentran droga en CDMX

Cd. de México.- En un punto de revisión policiaca de la Colonia Morelos, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvieron a un motociclista por no portar casco de seguridad, al realizarle una revisión le hallaron 20 bolsas con cocaína.



La detención se dio en la calle Matamoros, cuando los agentes detectaron que un hombre circulaba por dicha vialidad a bordo de una motoneta Yamaha Biwis.



El motorista no portaba casco de seguridad por lo que agentes le ordenaron detenerse pero éste no obedeció las órdenes y buscó escapar lo que generó una persecución que culminó calles adelante.



Al individuo, de 40 años de edad, se le realizó una revisión preventiva y se le aseguraron 20 bolsas pequeñas con polvo blanco, características similares a las de la cocaína.



Debido a estos hechos, el individuo fue detenido y puesto a disposición de la agencia del Ministerio Público de CUH-2 por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.