Detienen a dos migrantes iraquíes en EU

El arresto de los dos migrantes motivó que sus abogados presentaran esta mañana dos recursos de "Habeas Corpus" ante la Corte del Distrito este de la ciudad.



De acuerdo con el diario The New York Times , el recurso legal fue hecho con un enfoque generalizado de tal manera que representaría los derechos de todos los refugiados migrantes que sean detenidos en los puertos de entrada del país tras la emisión de las órdenes ejecutivas.



Trump anunció el viernes nuevas medidas para verificar los antecedentes de refugiados que buscan asilo en Estados Unidos a fin de impedir el ingreso de potenciales terroristas.

Asimismo suspendió durante 120 días la entrada de todos los refugiados, detuvo indefinidamente la llegada de aquellos procedentes de Siria y durante 90 días la de siete países con población predominantemente musulmana.



Los dos primeros detenidos fueron identificados como Hameed Khalid Darweesh, quien trabajó para el Gobierno estadounidense en Iraq durante 10 años, y Haider Sameer Abdulkhaleq Alshawi, quien viajó para juntarse con su esposa, de acuerdo con el diario The New York Times .



Sus abogados dijeron que no se les había permitido reunirse con sus clientes y describieron momentos de tensión cuando trataron de entrar en contacto con ambos.





Impiden a 5 iraquíes y a un yemení volar de El Cairo a Nueva York





A cinco pasajeros iraquíes y a uno yemení se les impidió hoy abordar un vuelo de EgyptAir desde El Cairo a Nueva York, tras las órdenes ejecutivas firmadas por el Presidente de EU, Donald Trump, dijeron fuentes del aeropuerto egipcio.



Los pasajeros, que llegaron en tránsito al aeropuerto de la capital egipcia, fueron impedidos de abordar su vuelo y redestinados hacia sus países de origen pese a que tenían visas válidas, dijeron las fuentes.