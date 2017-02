Detiene EUA al primer 'dreamer' mexicano en Seattle

San Francisco, Estados Unidos.- Las autoridades de Estados Unidos arrestaron a un inmigrante de México que llegó ilegalmente a EU cuando era niño y luego recibió un permiso de trabajo durante la administración de Barack Obama, en lo que podría ser la primera detención de su tipo bajo el Presidente Donald Trump.



Daniel Ramírez Medina, de 23 años, y sin antecedentes penales, fue detenido la semana pasada en la casa de su padre en Seattle por agentes de Inmigración y Aduanas de EU.



Los agentes llegaron a la casa para arrestar al padre del joven, sin embargo, los documentos de la Corte no aclararon la razón por la que el padre también fue detenido.



Ramírez, quien permanece bajo custodia en Tacoma, Washington, recibió un permiso temporal para vivir y trabajar legalmente en EU bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), establecido en 2012 por el entonces Presidente Barack Obama.



El programa protege de la deportación a 750 mil personas que fueron llevadas ilegalmente a EU cuando eran niños, y se les conoce como "dreamers".



Trump, quien asumió la Presidencia de EU el 20 de enero pasado, prometió una represión contra los 11 millones de inmigrantes ilegales en EU, la mayoría de origen mexicano y de otros países latinoamericanos.



Un movimiento contra beneficiarios de DACA como Ramírez Medina representaría una ampliación significativa de la aplicación de inmigración ordenada por Trump.



Ethan Dettmer, socio del bufete de abogados Gibson Dunn & Crutcher, que representan a Ramírez Medina, dijo que no tiene conocimiento de ningún otro beneficiario de DACA que haya sido arrestado.



"Esperamos que esta detención haya sido un error", dijo Dettmer.



Otro de sus abogados, Mark Rosenbaum, del Consejo Jurídico del grupo de abogacía legal, consideró al programa DACA como una promesa del Gobierno federal para que sus beneficiarios no fueran blanco de deportación.



"No tenemos ninguna razón para creer que la promesa se romperá. Este caso no debe ver el interior de un tribunal", dijo Rosenbaum.



Ramírez permanecía bajo custodia y no estaba disponible para hacer comentarios; en tanto, representantes de Inmigración y Aduanas declinaron hacer comentarios.



Emily Langley, portavoz de la oficina del abogado de EU en Seattle, dijo que el Departamento de Justicia sigue revisando el caso.



Funcionarios de inmigración arrestaron la semana pasada a más de 680 personas en el país.



El secretario del Departamento de Seguridad Nacional, John Kelly, dijo que las operaciones, realizadas en al menos doce estados, eran rutinarias y formaban parte de operaciones regulares.



Pero los grupos de defensa de los inmigrantes y los demócratas han expresado su preocupación de que la administración Trump escale los esfuerzos de inmigración en línea con la postura dura del Presidente hacia los inmigrantes ilegales.



La campaña de Trump se caracterizó porque prometió revertir las acciones ejecutivas de Obama en materia de inmigración, pero desde que asumió el cargo mantuvo un bajo perfil respecto a DACA.



En una entrevista con ABC News el mes pasado, Trump dijo que su administración estaba diseñando una política sobre los beneficiarios de DACA.



"Ellos están aquí ilegalmente, no deben estar muy preocupados, yo tengo un gran corazón, vamos a cuidar de todo el mundo, vamos a tener una frontera muy fuerte", dijo Trump en ese momento.



Ramírez llegó a EU desde México aproximadamente a los siete años, según el juicio.



El Gobierno le concedió una tarjeta DACA en 2014 y la pudo renovar en 2016 porque se encontró que no era una amenaza para la seguridad pública. Él tiene un hijo de 3 años, de acuerdo con la queja.



En su demanda, Ramírez está buscando su liberación inmediata y una orden judicial que prohíba al Gobierno detenerlo nuevamente. Una audiencia en el caso está programada para el viernes.