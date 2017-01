Detectan tortura en investigación por los "43"

Cd. de México.- Tras practicarles el Protocolo de Estambul, dos de las ocho personas relacionadas con la desaparición de los 43normalistas de Ayotzinapa presentaron indicios de tortura física, informó la Procuraduría General de la República (PGR).



En un comunicado, la dependencia informó que su Coordinación de Servicios Periciales integró los dictámenes de las Evaluaciones Médico y Psicológicas Especializadas para Casos de Posible Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, conocidas como Protocolo de Estambul.



Los resultados revelan que Felipe Rodríguez Salgado "El Cepillo", uno de los presuntos asesinos de los normalistas , presenta algunas lesiones "que pudieran tener correspondencia con ciertas maniobras o acciones de tortura física".



Pese a lo anterior, el supuesto miembro de la organización criminal Guerreros Unidos se negó a que se le realizara la evaluación psicológica obligatoria, tal y como lo establece el Protocolo de Estambul, razón por la que no se pudo determinar este segundo aspecto.



De la misma manera, las evaluaciones arrojaron que Édgar Vieyra Pereyra, ex agente municipal de Iguala, también presentó algunas lesiones que pudieran ser consecuencia de maniobras o acciones de tortura física.



Pero en este caso, donde el acusado aceptó la evaluación psicológica, el resultado es que no presenta reacciones o secuelas de los hechos, ni clasificaciones de diagnóstico establecidas en víctimas de un evento de tortura, conforme al Protocolo aplicado.



Estos son los únicos casos donde la PGR señala que hay datos de tortura física, aunque no psicológica, de un total de 8 personas evaluadas.



Los 6 individuos que no presentaron ni la una ni la otra son Alberto Aceves Serrano, Darío Morales Sánchez, Édgar Magdaleno Navarro Cruz, Leodan Fuentes Pineda o Leodan Pineda Fuentes, Óscar Augusto Pérez Carreto y Verónica Bahena Cruz.



Dichas evaluaciones médico-científicas se llevaron a cabo como parte de las investigaciones relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa , en las que varios de los detenidos han alegado torturas.



Desde el 2015, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) habló de por lo menos 40 detenidos por el caso Iguala que habían denunciado malos tratos y torturas.



La PGR ha iniciado diversas investigaciones, aunque hasta el momento ningún servidor público ha sido acusado por estos delitos.