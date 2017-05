Detecta 10 mil tomas clandestinas de agua

Cd. Victoria, Tam./VMC

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado detecto que 10 mil tomas domiciliarias enfrentan situación anómala, es decir no pagan por el servicio.

Gustavo Rivera Rodríguez, Gerente General del organismo en Victoria, dijo pertenecen tanto a casas particulares como en negocios, en todos los sectores de la capital.

Por ello, dijo, desde el pasado mes de abril y lo que resta de mayor, se diseñó el programa de acercamiento con la Comapa, con el fin de que el propietario se acerque, para hacer que la toma de agua opere de manera normal.

“Darles el tiempo adecuado para que acudan conforme a lo que marca la ley de aguas y en caso de que no cumplan con esto, estamos iniciando algunas labores de limitación de servicio que no es lo deseable pero es un compromiso que se celebró mediante un contrato de prestación de servicios entre el particular y la empresa”.

Dijo que en dado caso de que no se regularice este servicio, la Comapa estará facultada para cerrar su toma, haciendo una limitación del servicio hasta que se regularice la toma.

El funcionario municipal reiteró la invitación para aquellos usuarios del servicio que operen de manera irregular a regularse legalmente ante la instancia.