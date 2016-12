'Destruyen' malos recuerdos del 2016

Nueva York , Estados Unidos.- Los neoyorquinos se estaban deshaciendo hoy de los malos recuerdos del 2016 en el "Good Riddance Day", una ceremonia simbólica en la que se apuntan las ideas negativas en un papel y se destruyen en una trituradora gigante en Times Square.



Los participantes no solo pueden escribir sus penas -a modo de terapia- y colgarlas en un muro de la emblemática plaza, también pueden traer cartas, fotografías y objetos que representen problemas o momentos embarazosos que quieran dejar atrás de cara al nuevo año y destruirlos con un martillo.



Nombres de un amor no correspondido, multas, facturas y otros documentos forman parte de los objetos destruidos.



Bajo el lema "Destrúyelo", esta especie de purga pública que se celebra cada 28 de diciembre está inspirada en una tradición latinoamericana en la que se rellenaban muñecos de peluche con objetos que representan recuerdos desagradables antes de quemarlos en una hoguera.



"Todos tenemos la necesidad de dejar ir las cosas que nos han arrastrado hacia abajo, mirar hacia adelante con esperanza y sentir que hay posibilidades de cambiar, ya sea personalmente o de forma colectiva", declaró al canal NY1 el presidente de Times Square Alliance, Tim Tompkins, que se refirió al evento como "una oportunidad de desintoxicarse".



Para aquellos que no puedan hacerlo en persona se pueden enviar mensajes a los organizadores a través de las redes sociales para que estos los anoten en un papel que se introducirá en esa "trituradora de problemas".



El "Día del Alivio" se une por décimo año consecutivo a la serie de actividades que tienen lugar durante diciembre en Times Square para dar paso al nuevo año, entre ellas el famoso "Muro de los Deseos".