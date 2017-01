Despide Portugal al ex Presidente Soares

Lisboa, Portugal (10 enero 2017).- Jefes de Estado como el Rey Felipe VI de España y el Presidente de Brasil, Michel Temer, asisten hoy en Lisboa al funeral de Estado de Mario Soares, ex Presidente portugués que guió al país a la democracia después de que un golpe militar derrocara en 1974 a la dictadura que había gobernado durante cuatro décadas.



El homenaje en memoria de Soares comenzó en el monasterio de los Jerónimos de Lisboa, con numerosas autoridades, nacionales y extranjeras presentes en el acto.



El acto reúne además a tres ex jefes de Estado lusos: António Ramalho Eanes, Jorge Sampaio y Aníbal Cavaco Silva.



La ceremonia, precedida por un minuto de silencio, incluirá una grabación del discurso que allí ofreció Soares con motivo de la adhesión de Portugal a la entonces Comunidad Económica Europea (CEE).



También está previsto que intervengan los dos hijos del ex Mandatario y que se difunda un video del Primer Ministro luso, António Costa, quien se encuentra de visita oficial en la India.

El actual jefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, será el encargado de cerrar el homenaje, tras lo cual el cortejo fúnebre con los restos mortales del ex Mandatario se dirigirá al cementerio lisboeta dos Prazeres, donde tendrá lugar el funeral.Será el primerde Estado endesde la Revolución del 25 de abril de 1974.La despedida de Soares, fallecido el pasado sábado a los 92 años, está acompañada de tres días de luto nacional, que comenzaron ayer.