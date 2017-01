Despiden a azafata por robar sándwich con valor de 100 pesos

Shannon Gleeson, de 22 años, comió el sándwich porque tenía una alergia a las nueces y no había encontrado ningún otro alimento que pudiera comer durante su primer vuelo al extranjero.



Fue despedido de la empresa por falta grave, acusada de robo por no pagar por la comida, ni pedir el recibo.



Un tribunal en Cambridge dijo que la mujer había violado la política de la empresa al no pedir un recibo, pero que también podría haber sido despedida injustamente porque la política de EasyJet no avisa sobre ninguna obligación para pedirlo si la comida se les da, y en este caso el gerente le dio la comida a Gleeson.



Gleeson, que tiene 18 semanas de embarazo, declaró que no era una ladrona.



El caso se resolvió por la empresa fuera de los tribunales por una suma no revelada, después de que se supo que no había grabación de vigilancia en el vuelo.



En la investigación del incidente del sándwich, un miembro de la tripulación dijo a la compañía que había visto a Gleeson y el gerente de la cabina de comer una barra de pan, tocino y queso, que era para los clientes.



Cuando le reclamaron a la mujer, se ofreció a pagar los 4.5 euros, pero fue despedida junto con el gerente. Gleeson había sido empleada para la empresa durante tres años.