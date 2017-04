Despide Argentina a Bauza; va por Sampaoli

Buenos Aires, Argentina .- La Asociación Argentina de Fútbol (AFA) despidió el lunes al técnico de la selección, Edgardo Bauza, informó el lunes Claudio Tapia, quien hace días asumió la presidencia de la entidad.



"Hemos llegado a un acuerdo, le hemos comunicado a Bauza que ha dejado de ser el técnico de la Selección", dijo Tapia a periodistas.



La nueva dirigencia de la AFA, que asumió a fines del mes pasado, decidió que Bauza no siga en el cargo por los malos resultados de la Albiceleste, que actualmente está fuera de los puestos de clasificación directa al Mundial 2018 en la Eliminatoria Sudamericana.



Tapia se reunió con Gustavo Lescovich, el apoderado de Bauza, y llegó un acuerdo económico para dejar sin efecto el contrato del entrenador.



Al momento de asumir Bauza, la Selección Argentina estaba tercera en la eliminatoria con 11 puntos. Ocho partidos después, la Albiceleste aparece en puesto de Repechaje tras cosechar un 45.8 por ciento de los puntos (11 sobre 24), con tres victorias, dos empates y tres derrotas.



El apuntado por la nueva dirigencia para ser el DT de Argentina es Sampaoli, actual entrenador del Sevilla.



Según la prensa local el ex entrenador de la Selección de Chile, cuya cláusula de salida del equipo español es de 1.5 millones de euros, ya habría sido contactado por la AFA. Algunos medios dicen que incluso ya arregló de palabra su vínculo para llegar al banquillo de la Albiceleste.[[03]]



Bauza, de 59 años y que como DT ganó la Copa Libertadores de América con la Liga Deportiva de Ecuador en 2008 y con San Lorenzo de Argentina en 2014, asumió como entrenador de la Selección de su país el 5 de agosto de 2016.



"Sueño con salir campeón del mundo. Desde que me llamaron, pienso en ser campeón", dijo Bauza cuando fue presentado ese

día, una declaración que le jugó en contra, al igual que muchas otras que hizo en los meses que estuvo en el cargo.