Desiste salvadoreño de volver a intentarlo

Javier, oriundo de El Salvador, sabe perfectamente por dónde debe cruzar el río Bravo para llegar a Estados Unidos.



Esta es una actividad que se le ha hecho frecuente pues desde el 2010 acostumbra utilizar este afluente cada que la Border Patrol lo deporta por Reynosa.

Sin embargo, comenta molesto, “el Donald Trompas” (refiriéndose a Donald Trump, presidente de los Estados Unidos), ha frenado estos cruces pues ha incrementado la seguridad.

“Me han deportado muchas veces y en todas había regresado, pero ahora están más duros. Apenas vamos a medio río cuando ya nos tienen detectados. Nos ven por el infrarrojo”, comenta.

Dice que hace un mes intentó llegar a Pharr, donde tiene un departamento pequeño y que vino a Reynosa para cruzar a un sobrino.

“Ya habíamos cruzado pero le dije a mi sobrino que llegáramos a un súper y fue ahí donde nos gancharon. Nos regresaron y lo volvimos a intentar hace dos semanas”.

TEME POR SU VIDA

Javier comenta que ya no intentará cruzar a Estados Unidos pues ahora teme por su vida.

“Nos maltratan mucho. Ahora nos gritaban que nos regresáramos, que no cruzáramos el río, pero de todas formas le seguimos. Nos atraparon bien fácil porque ni corrimos”.

Con Javier y su sobrino, detuvieron a dos migrantes más, uno de Michoacán y otro de Guatemala.

“Nos llevaron detenidos y el de Guatemala llevaba el pie quebrado, no podía ni moverse y ni le ofrecieron atención médica, lo dejaron ahí con el dolor”.

Asegura que los encierran en cuartos helados, ya que cuentan con clima y se niegan a apagarlo.

“Yo les dije que apagaran el aire y fue peor. Uno de los de la migra le dijo a otro, ‘el señor tiene frío, bájale más al aire’. En otros cuartos tenían a mujeres y niños y ni así quisieron apagarle”.

Cuenta que para mitigar el frío les dan plásticos térmicos a los que llaman cobijas y que en realidad no cumplen la función de brindar calor a las personas.

“El guatemalteco tenía mucho dolor porque con la pierna quebrada y el frío, la verdad es que sí estaba sufriendo mucho. Yo les dije que le dieran una cobija de verdad porque tenía mucho dolor”.

Lo único que recibieron, dijo, fue la burla de los agentes quienes le mencionaron al guatemalteco que cómo para cruzar la frontera no tenía dolor.

“Yo la verdad ya no lo voy a intentar más. Tengo miedo de que me pase algo, ya la he librado muchas veces, pero ahora, la seguridad es mucha, ya no podemos burlarlos”.

Destacó que aún y con las condiciones adversas regresará a su país para quedarse al lado de su familia.

“Yo ya entendí que no se puede. Voy a buscar un trabajo o a poner un negocio en mi país, con mi familia. Acá sólo arriesgamos la vida y al final, no vamos a conseguir nada”.