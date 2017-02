Designa Donald Trump al primer hispano en su gobierno

Washington

Donald Trump ha elegido a un hispano , el cubano americano Alexander Acosta, como nuevo candidato a secretario de Trabajo. De este modo, el presidente estadounidense logra un doble golpe de efecto: no solo ha reemplazado rápidamente a un nominado débil como era su predecesor, Andrew Puzder, que se retiró el miércoles por falta de apoyos entre los senadores republicanos, sino que además ha corregido un fallo en su gabinete: la ausencia total de hispano s en su equipo de gobierno.

"Le deseo lo mejor, creo que va a ser un secretario de Trabajo tremendo", ha dicho Trump al anunciar formalmente su designación en una rueda de prensa en la Casa Blanca. Previamente, había asegurado que su elegido era una persona “fenomenal”. Acosta es un abogado de Miami que fue fiscal general del Distrito Sur de Florida y, desde 2009, ejercía como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional de Florida.

Puzder retiró el miércoles su candidatura tras constatar que no contaba con los suficientes apoyos entre los senadores republicanos que debían confirmarlo, en lo que supuso el segundo gran revés de Trump en una semana tras tener que pedir la renuncia de su consejero de Seguridad Nacional, Michael Flynn, por sus conversaciones con Rusia.

La elección de Acosta parece una jugada segura, ya que ha superado tres confirmaciones en el Senado. Su esperada presencia en el gabinete garantizará al menos que haya una voz hispana en el equipo de gobierno de Trump. Tal como destacó la analista republicana —muy crítica con el magnate neoyorquino— Ana Navarro, Acosta además viene de la FIU, una de las universidades, recordó, “con el mayor número de estudiantes cubiertos por DACA”, el programa de regularización temporal de jóvenes indocumentados creado por el presidente Barack Obama y que Trump ha amenazado con poner fin.

Alex Acosta was Dean at @FIU, probably 1 of the schools w/highest number of students covered by DACA. I hope he speaks for them in Cabinet.