Desfila el Presidente Trump en Washington

Cd. de México.- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonó el Capitolio tras jurar como Mandatario del país, para comenzar el desfile de investidura por la Avenida Pennsylvania, bajo una leve lluvia, hasta llegar por primera vez como Gobernante a la Casa Blanca.



La limusina con la nueva pareja presidencial avanza lentamente y se detendrá en algunos tramos para que los Trump caminen y saluden a las miles de personas que viajaron a Washington a ver el traspaso de poder.



Junto a su Vicepresidente, Mike Pence, Trump desfilará por la avenida acompañado también por unas 40 organizaciones, entre bandas de escuelas, unidades de Policía, militares y veteranos.



Aplaude a Bill y a Hillary Clinton



Trump aplaudió al ex Presidente Bill Clinton y a su esposa y ex rival en las elecciones presidenciales, Hillary Clinton, en el almuerzo presidencial.



"Me sentí muy honrado cuando escuché que Bill Clinton y la ex Secretaria Hillary Clinton venían hoy. Creo que es muy importante. Y quiero que se levanten. Me gustaría que se levanten... Y honestamente, no hay nada más que pueda decir, porque tengo un gran respeto por esas dos personas", dijo ante el matrimonio.



"Todos queremos lo mismo. No importa si somos demócratas o republicanos, todos nos vamos a llevar bien".



Legisladores de ambos partidos y otros dignatarios dieron a Clinton una sonora ovación después que Trump le pidió ponerse de pie.