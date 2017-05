Descarta PRI expulsión de Egidio y Eugenio

Tampico, Tamaulipas.- Al no existir solicitudes de expulsión, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) Tamaulipas mantendrá en sus filas a los exgobernadores Egidio Torre Cantú y Eugenio Hernández Flores.

"Es un tema que lo regula el código de ética de nuestro partido, pero la Comisión Nacional de Justicia Partidaria (lo definiría), hasta donde sé no, no hay petición", declaró la dirigente estatal del PRI en Tamaulipas, Aída Zulema Flores Peña, en entrevista realizada en Tampico a donde acudió para reunirse con la Alcaldesa Magdalena Peraza Guerra, quien pese a haber ganado con la fórmula PRI-PVEM asegura no ser priísta.

Detalló que para realizar la expulsión del partido debe existir una queja de alguien que considere que ha sido violada la ética del partido.