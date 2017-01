Descartan veto contra aguacate. Deslindan del caso a Trump

Hasta el momento no hay problemas con la exportación de aguacate a los Estados Unidos, el único problema que se presentó recientemente fue por el producto de Jalisco que no pudo cruzar, pero por cuestiones de trámites, se informó.

En las últimas horas a nivel nacional circuló la versión de que un cargamento de 120 toneladas de aguacate de Jalisco que no pudieron ingresar a lo Estados Unidos y algunos se quejaban que era por culpa de Donald Trump, lo cual fue desmentido.

Santiago González Cavazos, del comité de enlace de la Central de Abastos, comentó que se desconoce cuanto tiempo duró sin pasar la carga de aguacate , ya que no fue por las aduanas locales, pero no hay problema para el resto del producto del país.

“El estado de Jalisco tiene poquito de haberse autorizado la exportación, no se permitió la internación, entrada a Estados Unidos, pero por cuestiones burocráticas, por protocolos pendientes, entonces por cuestiones administrativas y son productos perecederos una parte se mandó a Canadá y la otra se direccionó al mercado nacional”, dijo.

CASO AISLADO

Posiblemente algo del aguacate de Jalisco que se quedó varado pudo venderse en la región, ya que se envía a diferentes partes de la República Mexicana.

“No es nada que haya una situación que no se vaya a permitir la importación, fue un caso aislado, cada estado lleva su trámite y la salida de sus cosechas, nos ha tocado, aquí se exporta algo de limón y ha habido cargas que de repente no pasa, por documentación que no vaya completa y en tanto no se arregle, se redirecciona al mercado nacional”, expresó el vocero de la central de abastos.