Descartan que haya afectación militar por Trump

Cd. de México.- La cooperación militar para combatir al crimen organizado, la capacitación de soldados mexicanos y el apoyo con recursos a las fuerzas armadas de México no se verá afectada por las políticas del Presidente de Estados Unidos Donald Trump , anticipó Javier Oliva, asesor de las fuerzas armadas mexicanas.



" Trump juega a presionar a México y su gobierno, ahora en otras áreas de colaboración, pero cuyos resultados a fin de cuentas benefician al mismo Estados Unidos, por ejemplo, en materia de lucha contra el crimen organizado.



"El gasto en Defensa, ha prometido Trump , va a aumentar. De cualquier forma, es la dependencia que más presupuesto de forma proporcional, consume año con año. Descarto una suspensión o disminución en el gasto destinado a la cooperación militar con México. Por ende, no deben verse alterados asuntos clave como el adiestramiento, intercambio educativo militar", indicó a REFORMA el también experto en temas castrenses.



El coordinador del Diplomado en Defensa y Seguridad Nacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM advirtió que pudieran surgir algunas diferencias en la compra de equipo, armamento y su manutención, aunque aclaró que eso forma parte de una dinámica de tiempo atrás.



"La cooperación militar no observará alteraciones, como el Comando Norte, al menos por el momento, dado que el antagonismo del terrorismo de inspiración islámica, sigue siendo el tema número uno de la agenda militar, de seguridad e inteligencia de los Estados Unidos.



"En ese asunto, la capacidad de despliegue y la compartición de información, ha resultado muy efectiva. También por lo que hace a continuar en el adiestramiento de actividades propiamente militares , es algo que ambos países y sus Fuerzas Armadas, conviene", consideró Oliva.



Desde 2008, con la Iniciativa Mérida, Estados Unidos ha proporcionado a las fuerzas armadas mexicanas y la Policía Federal equipo diverso para el combate al crimen organizado transnacional.



Se enlistan cuatro aeronaves de vigilancia marítima CASA 235, valuados en 50 millones de dólares cada uno, que fueron entregados a la Secretaría de Marina y una aeronave de vigilancia Dornier 32, valuada en 21 millones de dólares, entregada a la Policía Federal.



Esa iniciativa también ha establecido un sistema fronterizo de telecomunicaciones seguro entre 10 ciudades de Estados Unidos yubicadas en la frontera, un equipo valuado en 13 millones de dólares."Este sistema proporciona a las fuerzas de seguridad pública en ambos lados de la frontera la capacidad de solicitar e intercambiar información referente a investigaciones criminales activas. Por otra parte, a través de un proyecto de 17 millones de dólares, se han establecido 10 puntos de inspección secundaria en puertos internacionales de entrada para aquellos individuos que requieren investigación adicional", se indica.El programa también enlista la entrega de nueve helicópteros UH-60M Blackhawk, tres a la Marina mexicana y seis a la Policía Federal."Estas aeronaves han sido una ayuda invaluable para confrontar a las organizaciones criminales que de otra forma habrían usado a su favor la poca accesibilidad del terreno para operar con impunidad".