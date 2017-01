Descartan cierre de gasolineras

Matamoros,Tam.

Pese a que el gremio de gasolineros y el gobierno federal no llegan a un acuerdo sobre la aplicación del subsidio a la gasolina, Juan Carlos Córdoba Espinoza descartó que se puedan cumplir las amenazas de cierre de estaciones de servicio, no obstante que las ventas han bajado en un 50 por ciento.

El diputado local, entrevistado ayer, dijo también que no cree viable que este combustible vuelva a subir de precio para febrero, tal y como se había anunciado. “Yo no creo que se pueda dar, porque la situación no está para eso”.

Para la solución al problema, aseguró que se están planteando varios esquemas para que se pueda aplicar el subsidio en la zona fronteriza “y nosotros esperamos que se encuentre una solución a la mayor brevedad posible”.

Otra de las propuestas de los empresarios es que se les amplíen las líneas de crédito en caso de que se les resuelva favorablemente lo del subsidio.

Esto sería bueno, agregó el legislador, “porque así los gasolineros podrían absorber la falta de solvencia por un tiempo hasta en tanto no se les restituya dicho impuesto que se les está aplicando actualmente”.

Pero mientras las conversaciones continúan, Córdoba Espinoza descartó que se pueda dar el cierre de las estaciones de servicio que operan en los municipios fronterizos, tal y como lo han anunciado en caso de que se no acepten sus propuestas.

“Nosotros creemos que sobre esto se ha estado especulando, pero los informes que tenemos hasta ayer son en el sentido de que no habrá tal cierre masivo hasta en tanto no se defina bien cual es la postura final por parte de la autoridad hacendaria y la del gremio de gasolineros”, agregó.

Pero sí dijo que es urgente que cuanto antes se llegue a una solución, “porque mientras tanto, los empresarios han visto ya un descenso de hasta en un 50 por ciento menos en las ventas”, aunque dijo no tener certeza de que la mayoría de los consumidores locales están cruzando la frontera para comprar gasolina en el lado americano.

