Descartan abandono de señora rescatada. También tiene problemas su hijo

Guadalupe Elena Izaguirre Cisneros, de 56 años, quien fue encontrada en mal estado de salud en el Fraccionamiento Reynosa, no estaba abandonada por su familia, por lo que las autoridades brindarán apoyo y no se presentará denuncia.

La denuncia se hizo en redes sociales y la Procuraduría de Protección a la Familia y Asuntos Jurídicos del DIF Municipal, acudió para atender la queja pública, y se le encontró con llagas, heridas y en una cama mojada.

Lo que se detectó es que el hijo -quien la tenía en su hogar- padece una discapacidad y no entiende del problema que enfrenta su madre.

NO ES NEGLIGENCIA

“Sí estaba bastante mala, de higiene, de cuidados, estaba muy descuidada, fue ingresada a la casa hogar del adulto mayor no porque sea de la tercera edad, sino porque requiere de cuidados y de atención; ella vive con un hijo y lamentablemente su hijo también tiene un problema, una pequeña discapacidad y no alcanza a comprender la magnitud del problema de su mamá, no es negligencia por parte de su hijo, que no fue un abandono que fuera voluntario, intencional, que el señor le rebasó el cuidar a su mamá, no pudo hacerlo”, dijo Tita Carmona Ariceaga, Procuradora de Protección a la Familia y Asuntos Jurídicos del DIF Municipal.

LOS AYUDARÁN

Se informó que la mujer tiene Seguro Social, pero no está dada de alta, ya que el hijo trabaja en el aeropuerto de Reynosa.

“Vamos ayudar a que se le dé de alta y sea canalizada a un hospital de especialidades, vamos auxiliar para hacer el trámite y vamos ayudarlo a el de manera medica, porque tiene un padecimiento, nos damos cuenta que tiene dificultad para entender, es joven, se presentó voluntariamente, nos explicó la situación y donde vive es prestado”, expresó la funcionaria.

Abuela en camioneta

>La procuradora de Protección a la Familia y Asuntos Jurídicos del DIF Municipal, fue cuestionada también por el caso de la abuelita que fue vista por diferentes puntos de la ciudad en la parte de atrás de una camioneta.

>“Los visitamos y platicamos con la familia, pero dicen que el transporte público no los quiere atender, los taxis sí se paran pero se van y las peseras no los quieren llevar debido a que llevan una silla de ruedas y persona con discapacidad, considero que fue una falta de prudencia, ellos hicieron lo que tenían a su alcance porque la llevaban al hospital”, refirió.

>En lo que va de este año se han atendido a cinco casos de abuelos que se encontraban abandonados.