Descarta Lozano irregularidades

Ciudad de México

En su primer encuentro formal con los medios, tras abandonar el penal el pasado miércoles, el federativo reiteró que confía en la justicia mexicana y en el juez que está llevando su caso.

Sin embargo, por consejos de su equipo legal, encabezado por Sadara Montenegro, quien lo acompañó esta tarde en la conferencia celebrada en las instalaciones del COM, evitó profundizar sobre su situación legal.

“Espero comprendan que no podemos hablar mucho de este tema, justamente por las cuestiones legales. Yo no creo (que hubiera irregularidades) más bien se debió a los tiempos que estábamos en vacaciones y todo eso, pero no creo que haya sido así”, expresó Lozano .

El directivo informó que cada lunes tiene que presentarse a firmar al reclusorio y que deberá gestionar ante el juez el permiso respectivo para poder moverse en el interior del País, como ya lo hizo el pasado fin de semana para viajar a Jalisco, donde se celebró el Nacional de Campo Traviesa.