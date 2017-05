Descarta la mortandad de ganado en zona sur

Gonzalo Alemán Migliolo, secretario de Desarrollo Rural de Tamaulipas ”No tenemos ningún reporte, oficialmente no tengo ningún reporte, solamente lo que los medios de comunicación citan”.

Cd. Vicrtoria, Tam.

Empresarios ganaderos del municipio de Mante revelaron que a causa de la sequía en aquella región del estado se ha presentado una mortandad de entre las mil y mil 500 cabezas de ganado en el último mes, en este sentido el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural de Tamaulipas, Gonzalo Alemán Migliolo, dudó de tal cifra e invitó a los productores a oficializarlo.

“En cuanto a que son 200 animales, o 500, o mil 500, necesitaría un dato oficial, saber quién lo dice y como lo levantaron, pero lo importante no es ver si es cierto o no es cierto, para mí lo importante es conocer la problemática y que ellos me la expongan”.

Sería el señor Gabriel Anaya Fernández, integrante de la Unión de Ejidos de El Mante, quien diera a conocer esta cifra en días pasados, “no tenemos ningún reporte, oficialmente no tengo ningún reporte, solamente lo que los medios de comunicación citan”, reiteró el funcionario estatal.

Sin embargo Alemán Migliolo dijo que el valor de las cabezas de ganado en el mercado sí podría ir a la baja debido a la temporada de sequía y de calor, ya que al ‘enflacarse’ el ganado este sería cotizado a menor precio con relación al kilo de carne.

“Si las vacas están flacas obviamente que les van a bajar el precio porque no es lo mismo una vaca gorda que da 250 kilos en canal a una vaca flaca que va a dar 150”, el precio del kilo de carne en pie, aseveró, se mantiene sin altas o bajas en el mercado actual.

En cuanto a la sequía, el secretario de Desarrollo Rural dijo que esta no es generalizada en todo el estado, sino que esta se ha concentrado solamente en algunas regiones; apuntó que para el presente mes de mayo y el próximo de junio la Comisión Nacional del Agua (Conagua) tiene pronosticadas lluvias que vendrían a dar un respiro a los productores rurales.

Finalmente y sobre la estadística de la mortandad de mil a mil 500 cabezas de ganado, reiteró, “es una cifra que lo dudo, y no lo creo”.