Descarta cónsul se den deportaciones masivas. Rechaza se realicen redadas

Guillermo Ordorica, cónsul de México en McAllen, negó que se estén realizando redadas , deportaciones masivas o uso excesivo de la fuerza para detener a mexicanos en Estados Unidos.

“Lo que está sucediendo del otro lado es que hay mayor vigilancia, mayor cuidado de la autoridad estadounidense en que las personas tengan sus documentos, no estoy viendo ni redadas , ni acciones de detenciones masivas, lo que veo es mayor cuidado en la vigilancia de los documentos”.

En el Rio Grande, insistió, no existen reportes de violencia, ni deportaciones masivas, ni uso excesivo de la fuerza en contra de ningún mexicano.

“Las deportaciones cuando ocurren, es con base en un acuerdo que tenemos establecido con las autoridades, ocurre en horarios establecidos de manera clara. Se notifica debidamente al consulado para que podamos atenderlos”.

El cónsul negó además que se estén realizando deportaciones express. “Pasan por el acuerdo local repatriación, no hay deportaciones exprés, es imaginación popular, tenemos acuerdos locales que están siendo respetados en su espíritu y en lo que dicen y ambas partes, concurren de forma tal que ocurran de manera adecuada”.

Como consulado expresó, se encuentran atentos a cualquier necesidad de los mexicanos que estén el otro lado para atenderlos.

“Documentarlos, que tengan sus actas de nacimiento, matrículas consulares, cédulas de identidad y de esta forma que tengan un expediente completo en caso de ser necesario. Se ha incrementado sensiblemente el numero de trámites, contamos con los recursos técnicos con el personal capacitado para ofrecer un servicio de calidad”.

Comentó que los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos, deben acudir al consulado más cercano para recibir asesoría sobre su estancia legal o cualquier trámite de documentos.

“El consulado está para servirles, de forma tal que podamos apoyarlos en caso de que así lo requieran. Actualmente no he visto alertas de que no vengan a Reynosa, el abrazo entre los alcaldes, es un buen ejemplo de que hay buena comunicación y fluidez en ambos sentidos”.

