Descalifica Yunes pruebas de AMLO

NOTICIAS RELACIONADAS Manda AMLO carta a Peña Nieto con expediente contra Yunes

Cd. de México.- Luego que el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, advirtiera que posee varias denuncias ante la PGR contra el Gobernador de Veracruz , Miguel Ángel Yunes , el panista afirmó que se tratan de las mismas presentadas por el ex Mandatario Javier Duarte.



"Las denuncias en mi contra que trae López Obrador son las que presentó su amigo Javier Duarte ante la PGR. ¡Siguen encadenados! Ya salió López Obrador con otra locura. Ahora dice que tiene una carpeta azul con denuncias presentadas en mi contra ante la PGR", manifestó Yunes a través de un video difundido en redes sociales.



"López Obrador ya no niega su relación con Duarte, ahora le sirve para atacarme. Seguramente lo hace porque recibía 2 millones y medio de pesos mensuales en 'efe', en efectivo, Duarte se los daba a López Obrador y hoy quiere cubrirse diciendo que yo estoy denunciado".



Los ataques entre López Obrador y Yunes ya han sido constantes y ambos se acusan de corruptos.



"No, López Obrador, eres un corrupto y tú lo sabes, sabes perfectamente bien que mientras yo denunciaba a Duarte y lo llevaba a la cárcel, que es donde está hoy, tú recibías tu lana cada mes y la querías seguir recibiendo, por eso estás enojado conmigo", reiteró Yunes.



"Eres un corrupto y para que no se les olvide, ahí les dejo este videito con Eva Cadena, que es tu representante, no le has quitado el cargo, no le has quitado el título, y era tu representante para recaudar López Obrador. Reconócelo, reconoce tu responsabilidad y no culpes a una mujer, es un acto de cobardía".



En agosto de 2016 el todavía Gobernador de Veracruz , Javier Duarte, arremetió contra el mandatario electo, Yunes Linares, y acudió a la PGR, en la Ciudad de México, a denunciarlo por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.



"La documentación que entrego no son suposiciones ni estoy señalando a personas honorables como prestanombres, estoy señalando propiedad a nombre de él, de su esposa e hijos y de empresas propiedad de ellos, que suman un patrimonio por encima de los 400 millones de pesos tan sólo en Veracruz y la Ciudad de México.



"Son propiedades que tiene desde albercas, spa y muelles para aparcar sus yates en municipios de Alvarado, Boca del Río, Veracruz mismo, Coatepec y Xalapa. En total son 26 propiedades que se están demostrando", expuso afuera de la oficialía de partes de la SEIDO.



Su denuncia, dijo, viene acompañada con las escrituras de esas propiedades, y afirmó no se trataba de una venganza sino su derecho para demostrar las propiedades que su sucesor tiene de manera ilícita.