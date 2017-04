Desaprovecha Barça empate del Madrid; cae 2-0 con Málaga

El Málaga de Míchel sorprendió al Barcelona. Jugó un duelo inteligente el equipo andaluz. Bien plantado en el campo, el cuadro blanquiazul alejó al Barcelona de la portería de Kameni. El camerunés, en cualquier caso, estuvo decisivo cada vez que sus defensas no podían contener a los azulgrana. No es nada nuevo, Kameni se agigante cuando enfrenta al Barça, como cuando, con el marcador en silencio, el guardameta sacó un gran manotazo para negarle el gol a Suárez. El Málaga le ganó 2-0 al Barça, que jugó 25 minutos con un hombre menos, después de la expulsión de Neymar por doble amarilla.

No pudo aprovecharse el Barça del empate del líder, el Real Madrid, ante el Atlético. Llegaba el Barcelona a la Rosaleda con la misión de alcanzar al equipo de Zidane en la Liga . Pero el equipo azulgrana se encontró con un Málaga duro en defensa y efectivo en ataque. No le encontraba la vuelta al partido el Barça, que hasta tuvo que volver al 3-4-3, después de comenzar el duelo con el clásico 4-3-3. No le convenció a Luis Enrique el once que saltó al campo y en el entretiempo mandó al terreno a Iniesta y Sergi Roberto, en lugar de Mathieu y Denis Suárez. No encontraba soluciones el asturiano en la mitad del campo y reemplazó a André Gomes para atacar con tres delanteros y dejar a Messi de mediapunta. Pero el Barça no encontraba el gol. Jony, sobre el final del partido, remató el duelo. El Málaga aleja al Barcelona de la Liga .