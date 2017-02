Desaparece niña al hundirse lancha en Linares, Nuevo León

Monterrey, México (13 febrero 2017).- Una menor de 14 años fue reportada como desaparecida cuando la lancha en la que paseaba junto con otras dos personas se volcó y hundió, ayer en una presa de Linares .



Mientras que los acompañantes de la menor nadaron hasta la orilla, la adolescente, identificada como Denisse, no fue ubicada por sus familiares, por lo que pidieron auxilio.



Óscar Aboytes, jefe de prensa de Protección Civil del Estado, dijo que recibieron la llamada de auxilio alrededor de las 18:00 horas.



Policías, bomberos de Linares y personal del puesto de auxilio acudieron a la Presa La Estrella, en el ejido del mismo nombre, ubicado a unos 30 kilómetros de la cabecera municipal y cerca de la Carretera Nacional.



Luego se unieron al operativo de búsqueda los elementos de Protección Civil del Estado, el equipo de buceo de Bomberos de Nuevo León y la Policía Ministerial, comentó Aboytes.



De acuerdo con testigos, la familia es originaria del Ejido La Estrella y acudió a la presa para tener un día de campo.



Se informó que Denisse y dos personas más, quienes no fueron identificadas, paseaban en una lancha de pedales.



Una fuente indicó que la lancha se volcó en una ocasión y que tanto la menor como sus acompañantes salieron a flote.



Los tres subieron de nuevo a la lancha y aparentemente observaron que presentaba un orificio por donde se estaba metiendo el agua.



Instantes después, agregó la fuente, la lancha se volcó de nuevo y Denisse y las otras dos personas cayeron a la presa.



Las otras personas pudieron nadar hasta la orilla de la presa y ponerse a salvo.



Sin embargo los familiares ya no vieron a Denisse.



La madre de la menor, identificada como Lina Enriqueta Carmona Castellano, de 38 años, hizo el llamado de auxilio a las autoridades.



"Nos reportaron que una menor de 14 años se hundió en una lancha cuando estaba a 20 metros de la orilla de la Presa La Estrella.



"La mamá es quien hace el reporte (a la Policía) cuando ve que se hunde y se pierde en el agua", dijo Aboytes.



Ante la falta de luz, los rescatistas y buzos suspendieron anoche la búsqueda de la adolescente.



Aboytes aseguró que hoy reanudarán la búsqueda.