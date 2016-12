Desaparecen 32 mascotas

Un total de 32 perros se encuentran desaparecidos y al menos diez murieron atropellados, luego de que al asustarse con los cohetes que se explotaron en Navidad , salieron asustados de sus hogares.

Mercedes Martínez, de la Comunidad de Rescatistas Animalistas Independientes (CRAI) informó que esta problemática se incrementó en el presente año.

“Es el problema más grave y se puede ver en redes sociales, muchas personas han anunciado que sus perritos salieron de casa asustados por las explosiones y algunos los encontraron muertos”.

Dijo que además en la colonia Narciso Mendoza existen una gran cantidad de pájaros y pichones muertos en las calles.

“Me llamó mucho la atención, me imagino que es porque no aguantaron tanto ruido, porque no creo que haya sido una posta o petardo”.

Desafortunadamente explicó, el ruido también afecta a las personas en sus hogares, pues incluso, a gran distancia, pueden escucharse las explosiones de cohetes.

“Lo principal, es que seamos personas responsables, que tomen conciencia de que no nadamás les hacen daño a los animales sino también a las personas de la tercera edad”.

ABRÁCELOS

Una de las recomendaciones dijo, es que se abrace a los animalitos a fin de que se sientan protegidos.

“Hay que arroparlos, abrazarlos para que se sientan protegidos. En caso de que se queden solos en casa, resguardarlos, si tienen “pet taxi” que los resguarden y los tapen”.

Destacó que la afectación es diferente en cada raza de perros, pero todos, sufren al escuchar estas explosiones.

“Depende del sentido auditivo del animalito, hay algunos que no escuchan porque ya están grandes de edad. Todas las razas son susceptibles, incluso hemos visto a perritos callejeros que se esconden, no salen porque le tienen miedo a los cuetes”.

Otra de las recomendaciones dijo, es que se les ponga música a los animalitos para que no se asusten.

“Si están dentro de casa, les pongan música para que no se asusten y escuchen más la música que las explosiones”.

TRAUMAS

Mercedes Martínez explicó que los perritos que han vivido situaciones de riesgo, relacionan los cohetes con estas etapas en su vida y por ello, sufren algunos traumas.

“Además de la situación que hemos vivido de violencia, ellos retroceden y recuerdan si pasaron alguna situación de riesgo Ahorita hay más cuetes que en otros años, un cachorrito no se acuerda de muchas cosas, pero uno adulto sí relaciona los cuetes con alguna situación negativa que haya vivido”.

Destacó que en muchas partes empiezan desde temprano a tronar cuetes, incluso hay algunas llamadas palomas que parece un granadazo y no un fuego pirotécnico.

“Mi perrita por ejemplo que vivió una situación de violencia no quiere salir de noche, oscurece y se queda en su casita, jala la comida y el agua y ya no sale. Donde yo vivo le tocaron situaciones de riesgo entonces al escuchar los ‘cuetes’ es recordar lo que pasó”.

Mencionó que incluso, existen algunos animalitos que han estado a punto de morir.

“Una compañera me contó que su perrito estaba sufriendo ataques y taquicardia de tanto ‘cuete’, lo tenía abrazado, como es enfermera sabe cómo actuar. Me dijo que casi se le moría”.

Nueva técnica

>El ruido de los fuegos artificiales puede generar en las mascotas síntomas de miedo como taquicardia, temblores, aullidos o ladridos, aumento de la frecuencia respiratoria, salivación excesiva, vómito, orina, defecación y en algunos casos intento de dañar objetos cercanos. Ante esta situación existe un tratamiento de entrenamiento de animales conocido como Tellington Ttouch, desarrollado por Linda Tellington y basado principalmente en vendajes, masajes y en ciertos casos un abrigo llamado Thunder Shirt.

Según esta técnica, los animales sufren con los fuegos artificiales debido a la especial sensibilidad que tienen en zonas posteriores de su cuerpo, en las patas y en las orejas. Por lo tanto, si atamos un paño o tela alrededor de su cuerpo, podemos aliviar la tensión y la irritibilidad ya que estimula la circulación sanguínea en zonas extremas.

La tela debe cubrir la espalda y el pecho de tu mascota formando un 8, finalizando con un nudo en la espalda. Debes asegurarte de que el nudo no quede sobre la columna. Tu mascota se sentirá en mayor armonía y seguridad con este método, ya que su sistema nervioso tendrá una mejor circulación y eso lo ayudará a calmarse.

Los expertos también recomiendan que si tu perro es muy nervioso, lo mantengas en un lugar pequeño durante la pirotecnia, esto logrará que se sientan más apretados y seguros.