Desafía Norcorea: lanza misil balístico

Seúl, Corea del Sur

Corea del Norte lanzó el domingo un misil de medio alcance, informaron las autoridades estadounidenses y surcoreanas, en lo que constituyó la prueba balística más reciente realizada por un país que ha estado acelerando el desarrollo de armas y misiles nucleares.



El cohete fue disparado desde una zona en torno a Puckhang, en la provincia sureña de Phyongan, y voló hacia el este unos 500 kilómetros (310 millas), precisó el Estado Mayor surcoreano. El Comando de Estados Unidos en el Pacífico dijo que rastreó el misil antes de que cayera al mar.

Funcionarios de la Casa Blanca que acompañan al presidente Donald Trump en una visita a Arabia Saudí dijeron que el cohete, que fue lanzado por última vez en febrero, tuvo un alcance más corto que los misiles disparados en las pruebas más recientes de Corea del Norte.

Un funcionario del Estado Mayor de Corea del Sur añadió que el misil parecía ser similar al cohete de rango medio que Corea del Norte disparó en febrero. El misil lanzado el domingo alcanzó una altitud máxima de 560 kilómetros (347 millas), agregó el funcionario, quien habló bajo condición de no ser identificado, de acuerdo con las normas de su oficina.

En una entrevista con el programa dominical de televisión Fox News Sunday, el secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, dijo que era demasiado pronto para saber si las presiones diplomáticas y económicas que Occidente está ejerciendo sobre el gobierno de Corea del Norte están teniendo efecto, luego de la última prueba de misiles.

“Estamos en las primeras etapas de la aplicación de la presión económica, así como de la presión diplomática al régimen en Corea del Norte”, afirmó Tillerson. “Esperemos que reciban el mensaje de que seguir su programa de armas nucleares no es un camino hacia la seguridad ni a la prosperidad. Las pruebas en curso son decepcionantes e inquietantes. Pedimos que cesen porque en vista de que no han terminado con esas pruebas, no han cambiado su punto de vista”.