Deportan a Reynosa a centroamericanos. ‘Deben ser enviados a su lugar de origen’

Reynosa es la única frontera por donde Estados Unidos deporta y repatría tanto a mexicanos, como a centroamericanos.

José Carmona Flores, director estatal del Instituto Tamaulipeco para Migrantes , informó que se trabaja para que esta problemática no se presente más en la ciudad.

“Estados Unidos no puede deportar extranjeros en un país que no les corresponde, sin embargo sabemos que ellos en la intención de quedarse dicen que son de Chiapas o el sur del país. Eso no sucede en Matamoros o Nuevo Laredo, eso solamente sucede aquí”.

Comentó que en estas deportaciones o repatriaciones no se da el control al cien por ciento y que el 90 por ciento de los que cruzan por Tamaulipas, no son del estado.

- ¿Qué está fallando?

“Es la geografía, es nuestra naturaleza de frontera, de estar en el norte, cercanos al río, comercial de tener tantos puentes. Lo que debemos hacer es que si tantas cosas nos unen, unirnos para deportaciones seguras y en el Instituto Tamaulipeco del Migrante estamos listos para atenderlos”.

Destacó que en ocasiones las entregas que hace el Departamento de Inmigración de Estados Unidos con el Instituto Nacional del Migrante.

“Ese movimiento no tiene el control al cien por ciento, son acciones esporádicas, esto a nosotros nos obliga a que cuando lleguen estos autobuses nos avise y estaremos atentos; llegan primero al Instituto Nacional de Migración”.

Manifestó que se están entablando charlas con el delegado del Instituto Nacional de Migración, en particular en Reynosa.

“Porque la forma de la repatriación es confusa, ya que ellos entran por la banqueta o puente, acompañados de quienes van de turistas o compras, no se distingue”.

A diferencia de los puentes de Matamoros o Nuevo Laredo, dijo, donde se cuenta con ciertas líneas para la repatriación.

“Aquí se está viviendo este problema. A veces las deportaciones no son de esta área y la instrucción es llegar a la frontera y abrir la puerta”.

Explicó que se cuentan con recursos de programas como el 3x1 donde clubes de migrantes en Estados Unidos ponen un dólar y la federación, estado y municipio un dólar cada uno.

“Requerimos que los paisanos en Estados Unidos estén organizados y el consulado de México asista a estas asambleas, les dé la toma de nota y los registre ante la Secretaría General de Gobierno y de Relaciones Exteriores”.

- ¿No es muy tardada la llegada de estos recursos?

“Ahí se tiene que aplicar el alcalde para la atención de los paisanos”.

Deportan a Reynosa a centroamericanos. ‘Deben ser enviados a su lugar de origen’ from Editora Demar on Vimeo.