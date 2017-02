Denuncian penalmente 40 obras de Medina

Monterrey, México (08 febrero 2017).- Al menos 40 contratos de obra pública han sido denunciados penalmente por el Estado , ante la presunción de posibles delitos cometidos por servidores públicos de la gestión del ex Gobernador Rodrigo Medina , informó ayer el Secretario de Infraestructura.



Humberto Torres afirmó que detectaron sobreprecios, pago de volúmenes de obra mayores a lo realmente realizado y adelantos no aplicados, aunque no precisó casos en particular ni el monto del posible daño.



El funcionario aclaró que el número de obras o contratos con irregularidades fue mayor al que se mencionó en diciembre del 2015, cuando todavía se analizaban las actas de entrega-recepción que dejó la pasada Administración estatal.



"Junto con la Contraloría se hicieron todas las denuncias de hechos correspondientes", explicó Torres, "y, de lo que estoy enterado a la fecha, es que ya están presentadas en la Subprocuraduría Anticorrupción.



"Van contra quien resulte responsable por delitos cometidos por servidores públicos. Estamos hablando de más de 40 denuncias".



Entre las obras con señalamientos hay algunas no terminadas por la pasada Administración, y otras que ni siquiera iniciaron, añadió el Secretario.



Las anomalías son mencionadas luego de que EL NORTE publicó ayer que el Gobierno estatal no informó el estatus de 49 proyectos con supuestas irregularidades detectadas desde finales del 2015, y tampoco continuó los trabajos.



Sobre el estatus actual de los proyectos, Torres mencionó que tras una evaluación de cada uno determinaron continuar sólo 16.



Para estas obras, dijo, en las próximas semanas se liberará una partida de 108 millones de pesos.



Sin embargo, recalcó que fue descartada la mayor parte de los proyectos por considerarse innecesarios o no prioritarios, y otros serán retomados con cambios sustanciales.



Como ejemplo citó el puente abandonado en el camino a la Cola de Caballo, en Santiago, que de ser una obra presupuestada por la gestión de Medina en 75 millones de pesos, podría terminar en unos 10 millones.



"Era un proyecto inviable", sostuvo Torres.



"Estamos proyectando una solución mucho más económica, no el puente con concreto blanco y un diseño prefabricado y muy sofisticado que estaban planteando", añadió, "ese contrato ya está simplemente cancelado".