Denuncian castigo contra un pequeño. Protestan en escuela José de Escandón

No conforme con golpear a un alumno en la espalda por colgarse de una puerta del baño, el maestro Genaro González Cerda, de la escuela José de Escandón, fue acusado de dejarlo castigado por espacio de una hora en el sol.

Dora Elia Pecina, madre de este alumno de primer grado, encabezó una manifestación a las afueras del plantel, al destacar que su hijo le contó cómo el maestro lo golpeó cuando se colgaba.

“Mi niño fue agredido, el maestro le pegó con el puño cerrado, la excusa del maestro para pegarle fue porque le dijo que podía tumbar la puerta, nunca porque podría caerse o sufrir algún accidente”.

Comenta que lo tuvieron parado en la dirección y lo expusieron al sol por largo tiempo.

“Queremos justicia, el maestro no está preparado para estar al frente de un grupo. La directora está del lado del maestro , dice que el niño está mintiendo. Mi niño no conocía al maestro , así que no puede estar mintiendo”.

Dijo que interpuso denuncias en las instancias correspondientes y espera que las autoridades hagan algo al respecto.

“Las mamás me están apoyando. Yo hablé con el supervisor, me dijo que si yo le creía a mi hijo, siguiera con la demanda. La directora estuvo enterada en su momento porque estuvo en la dirección, sin embargo no hizo nada cuando el maestro sacó mi hijo al sol”.

Durante la manifestación de las madres de familia, arribó el maestro Genaro González, quien dijo no negaba ni aseguraba la agresión hacia el alumno.

“Mi versión ya la tienen las autoridades, la señora lo puso ante la instancia judicial, entonces vamos a esperar qué deciden”.

- ¿Niega que haya golpeado al alumno?

“Ni niego ni afirmo, vamos a ver qué dice la instancia judicial”.

Por su parte, Dora Elia Gamboa, directora del plantel, aseguró que la versión del alumno es una mentira.

“Es una mentira, yo no tengo porqué decir algo que no es. Aparte yo no aceptaría que un maestro hubiera hecho eso con un niño. El niño, que tiene seis años no va a venir tranquilo si le dan seis puñetazos como dicen, el venía como si nada”.

Destacó que además, la conserje escuchó cuando el maestro le llamó la atención solamente.

“Ellas han declarado una cosa en Derechos Humanos y otra en la procuraduría, son versiones diferentes. Aquí en la escuela es la primera vez que se da una queja así de golpes”.

Dijo que le molesta que hagan estas acusaciones, cuando no es verdad.

“A mí me molesta que golpeen a un niño aunque no sea mi hijo. Si el maestro lo hubiera hecho, yo sería la primera en señalárselo. Esto ya es otro fondo, no sé de dónde venga, así como ellas están investigando, nosotros también, salga quien salga de la escuela”.

Ante esto, se le cuestionó si en caso de ser mentira la versión del menor, éste podría ser expulsado de la escuela.

“Yo no estoy hablando de expulsión, yo sólo estoy diciendo porque eso es una mentira. Primero dijeron una cosa y luego otra. Yo sé que el niño no venía golpeado”.

