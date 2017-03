Denuncia maltrato en una guardería. Lo expone madre de bebé de 10 meses

Bañada en llanto una madre de familia denunció el abuso que afirma cometieron contra su bebé de apenas 10 meses de edad en la guardería “Abejitas”, donde dice que lo amarraron de pies y manos.

Esta guardería se encuentra ubicada en la calle José de Escandón y pertenece al programa de estancias de Sedesol federal.

Angélica, madre del menor, comentó que su hijo apenas tenía ocho días de haber ingresado a la guardería, cuando comenzó a notar cambios en su conducta.

“Yo llevé a mi bebé a una guardería porque lo necesito, porque estoy haciendo mi servicio social. Me percaté que mi bebé no quería comer, lloraba mucho, no dormía, se asustaba con cualquier cosa”.

Cuenta entre llanto que acudió a la guardería y le pidió a la maestra que le permitiera ver las instalaciones donde estaba su bebé.

“Mi corazón de madre me decía que algo estaba pasando, que algo no estaba bien. Ese día le revisé el anito a mi bebé y lo vi un poco rojo, le puse pomada y encontré una cinta en el porta bebé y al siguiente día vi las marcas de mi bebé”.

Comenta que el menor presentaba marcas en manos y pies, por lo que tomó fotografías.

“Le exigí explicaciones a la maestra, que porqué, y primero me lo negó. Después me dijo que sí lo había hecho porque mi bebé era muy inquieto y que lo había amarrado y le dije que eso estaba penado, que el maltrato infantil estaba penado, que porqué lo hacía”.

Asegura que no se le dio una respuesta y que comenzaron a llegar otros papás que escucharon el problema.

“No se me hace justo que existan guarderías así. Se supone que dan ayuda a las mamás. La maestra se llama Cruz Martínez. No me parece que justo que suceda esto. Yo pregunté quién era el dueño a la directora y no quisieron darme información”.

Angélica presentó una denuncia ante las autoridades correspondientes a fin de que se tomen cartas en el asunto, pues incluso mencionó que durante su visita a la guardería, pudo observar al menos a dos menores más amarrados de pies y manos.