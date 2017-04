Demora entrega deobras en el ISSSTE

Más de tres meses se ha demorado la entrega de las obras de remodelación en la clínica del ISSSTE en Reynosa, aunque hace algunas semanas se había prometido que se entregaría en marzo, ahora el constructor les ha prometido que en 45 días.

Juan Héctor Briseño González, encargado de la dirección del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, comentó que el problema de la tardanza en las obras se debió a que la partida presupuestal de la Ciudad de México, no se transfirió en tiempo y forma para el empresario constructor.

Se autorizaron 22 millones de pesos para rehabilitar el segundo, tercer piso y el área de administración, que se tenía que entregar en el mes de diciembre pasado.

“Fue una cuestión administrativa y ese detalles detuvo la obra para el constructor, pero el constructor se ha comprometido a entregar la obra en 45 días y esperamos que ya pronto se haga realidad”, dijo.

El encargado de la dirección del ISSSTE , explicó que por el momento que no hay oficinas y todos trabajan en forma incómoda en el área de administración y tercer piso, pero lo principal es que pronto se tendrá listo el área para los derechohabientes.

“Las obra en sí, tanto el tercero piso y administración, puede tener un 90 por ciento de avance, pero así tenga el 99 por ciento mientras no la entregan no importa, aquí nos interesamos por el paciente, no por nuestro bienestar administrativo, seguiremos sin oficina”, expresó.